برگزاری برنامه های بزرگداشت قیام پنجم آذر مردمی شود

ناصر گرزین، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری شورا برای ثبت واقعه پنجم آذر در تقویم ملی خبر داد و با بیان اینکه انتقال تاریخ به نسل جدید وظیفه ماست، افزود: ما باید واقعه پنجم آذر را از کلاسیک بودن خارج کنیم و ارزش های این روز بزرگ را برای نسل جدید فراهم کنیم.

وی درباره اهمیت پنجم آذر گفت: اتفاقاتی که در این روز بزرگ افتاد، برای شهر گرگان بسیار پرارزش و اهمیت است. این حادثه بزرگ را می توان از دو جنبه بررسی کرد، یکی لبیک مردم گرگان به خواسته امام راحل (ره) و دیگری ظلم ستیزی مردم شهر گرگان است.

وی با بیان این که مردم در این روز نقش مهمی داشتند و باید برگزاری بزرگداشت این برنامه این قیام را نیز مردمی کرد، افزود: در این روز بزرگ، با اینکه رژیم در مقابل اعتراضات مردم ایستاده بود، اما باز هم مردم شهر ما، دست از مبارزه بر نداشتند و به راهپیمایی و تظاهرات خود ادامه دادند که تعداد ۱۵ شهید و ۱۵۰ زخمی تقدیم انقلاب اسلامی ایران شد.

وی در ادامه گفت: با اینکه مردم آن زمان بصیرت و دانایی کاملی داشتند، اما وظیفه ماست که تاریخ را زنده نگه داریم و آرمان های مردم آن زمان را به نسل جدید منتقل کنیم.

دیدار خانواده های شهدا و ایثارگر پنجم آذر با رهبرمعظم در روز پنجم آذر

گرزین درباره برنامه های روز پنج آذر گفت: از جمله برنامه هایی که برای این روز عزیز در نظر گرفته شد، دیدار خانواده های شهدا و ایثارگر پنجم آذر با رهبر معظم و دیگری ثبت این واقعه در تقویم ملی است.

وی تصریح کرد: مدیریت شهری وظیفه دارد با شناسنامه دار کردن این واقعه، گوشه ای از زحمات این بزرگان تاریخ را جبران کند.

وی افزود: قرار است نمایی از واقعه پنجم آذر را در ابتدای بلوار پنج آذر در گرگان نصب کنیم تا نسل جدید بدانند که چرا بیمارستان پنج آذر به این نام، نام گزاری شد.

سخنگوی شورای شهر گرگان ادامه داد: دو طرح در حال پیگیری است، زیباسازی بلوار پنج آذر و تبدیل آن به نماد ۵ آذر، نصب شناسنامه در ابتدای بلوار و نصب عکس شهدای این روز بزرگ در بلوار، از جمله طرح هایی است که در حال پیگیری است.

وی در پایان بیان کرد: ان شاالله با توجه به پیگیری های نماینده ولی فقیه این برنامه ها به مرحله اجرا برسد تا بتوانیم با این برنامه ها بخشی از خاطرات آن روز بزرگ را نشان دهیم.