احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ششمین مرحله آزمونهای متقاضیان صنعت ساختمان، بخشهای صنایع دستی، فرش، و غیره در قم برگزار میشود که ثبت نام در این آزمون از ۳۰ آبانماه آغاز شده و تا ۶ آذرماه نیز ادامه دارد.
وی گفت: ثبت نام از متقاضیان آزمون سنجش مهارت در حوزههای صنعت ساختمان و صنایع دستی، فرش و نان و غله و غیره به صورت اینترنتی انجام میپذیرد.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای قم عنوان کرد: ششمین آزمون سنجش مهارت در حوزههای صنعت ساختمان، تفاهم نامهها در زمینه صنایع دستی، فرش و نان و غله و غیره سال ۱۳۹۳ در تاریخ ۲۰ آذرماه سالجاری در استان قم همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
وی بیان کرد: نحوه ثبت نام متقاضیان در بخشهای صنعت ساختمان، تفاهم نامهها در زمینه صنایع دستی، فرش و نان و غله و غیره به این صورت است که داوطلبان میتوانند تا ۶ آذرماه با مراجعه به سایت پس از خرید کارت اعتباری در حرفه مورد نظر خود ثبت نام کنند.
عطارنیا گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بخشهای صنعت ساختمان، تفاهم نامهها در زمینه صنایع دستی، فرش و نان و غله و غیره بایستی پس از ثبت نام در آزمون از ۱۷ آذرماه تا ۱۹ آذرماه کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.
وی بیان کرد: داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی ادارات سنجش استانها برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزههای تعیین شده مراجعه کنند.