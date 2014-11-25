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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

عطارنیا به مهر خبر داد:

ششمین مرحله آزمون سنجش مهارت صنعت ساختمان در قم برگزار می‌شود/ مهلت ثبت نام تا ۶ آذرماه

ششمین مرحله آزمون سنجش مهارت صنعت ساختمان در قم برگزار می‌شود/ مهلت ثبت نام تا ۶ آذرماه

قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم مهلت ثبت نام در آزمون متقاضیان صنعت ساختمان، بخش‌های صنایع دستی، فرش و غیره را تا ۶ آذرماه در این استان اعلام کرد.

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ششمین مرحله آزمون‌های متقاضیان صنعت ساختمان، بخش‌های صنایع دستی، فرش، و غیره در قم برگزار می‌شود که ثبت نام در این آزمون از ۳۰ آبان‌ماه آغاز شده و تا ۶ آذرماه نیز ادامه دارد.

وی گفت: ثبت نام از متقاضیان آزمون سنجش مهارت در حوزه‌های صنعت ساختمان و صنایع دستی، فرش و نان و غله و غیره به صورت اینترنتی انجام می‌پذیرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای قم عنوان کرد: ششمین آزمون سنجش مهارت در حوزه‌های صنعت ساختمان، تفاهم نامه‌ها در زمینه صنایع دستی، فرش و نان و غله و غیره سال ۱۳۹۳ در تاریخ ۲۰ آذرماه سالجاری در استان قم همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: نحوه ثبت نام متقاضیان در بخش‌های صنعت ساختمان، تفاهم نامه‌ها در زمینه صنایع دستی، فرش و نان و غله و غیره به این صورت است که داوطلبان می‌توانند تا ۶ آذرماه با مراجعه به سایت پس از خرید کارت اعتباری در حرفه مورد نظر خود ثبت نام کنند.

عطارنیا گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بخش‌های صنعت ساختمان، تفاهم نامه‌ها در زمینه صنایع دستی، فرش و نان و غله و غیره بایستی پس از ثبت نام در آزمون از ۱۷ آذرماه تا ۱۹ آذرماه کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

وی بیان کرد: داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی ادارات سنجش استان‌ها برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه‌های تعیین شده مراجعه کنند.

کد مطلب 2428603

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