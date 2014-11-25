پرونده «لاله» به سازمان بازرسی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در حاشیه نشست رسانه ای که به مناسبت هشتمین جشنواره «سینما حقیقت» برگزار شده است، گفت: اسدالله نیک نژاد کارگردان فیلم سینمایی «لاله» مردادماه امسال نامه ای خطاب به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی نوشت و از آقای ایوبی خواست برای مشخص شدن روند ساخت این فیلم سینمایی وارد عمل شود.

وی افزود: آقای ایوبی هم به حکمیت رای داد و علیرضا رضاداد را به عنوان حکم برای بررسی سرنوشت پروژه «لاله» انتخاب کرد. رضاداد پس از بررسی کامل پرونده رای خود را بیان کرد اما در نهایت اسدالله نیک نژاد حکمیت را نپذیرفت. در طول این مدت سعی کردیم مسیرهای معقول را برای حفظ بیت المال و رعایت حقوق فیلمساز به کار ببریم و طبق روال قاعده مند پیش برویم ولی اسدالله نیک نژاد در نهایت مسیر قانون را نپذیرفت.

طباطبایی نژاد درباره نتیجه این اختلاف نظرها توضیح داد: بنابراین تصمیم گرفتیم روند به سرانجام رسیدن فیلم سینمایی «لاله» را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار و هر رایی را که سازمان بازرسی داد با قدرت اجرایی کنیم. حال ممکن است سازمان بازرسی کل کشور رای بر تغییر کارگردان و ساخت ادامه فیلم دهد و یا اینکه بگوید فعلا متوقف بماند که در هر دو صورت ما رای را می‌پذیریم.

وی در پایان بیان کرد: متاسفانه اسدالله نیک نژاد هیچ وقت ادعاهای خود را در ساخت این پروژه سینمایی ذکر نکرد به طور مثال می توانیم درباره رعایت حق قانونی لاله صدیق اشاره کنیم.