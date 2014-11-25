سالن شطرنج در شهر هفشجان احداث می شود

عبد الرحمان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوانان این شهر در زمینه های مختلف ورزشی فعالیت دارند که لازم است تا جایی که امکان دارد آنها را حمایت کرد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات هیئت های ورزشی مقدار کمی رکود پیدا کرده است، تصریح کرد: با این وجود مبالغی پول به هیئت های ورزشی واریز شده است.

قاسمی ادامه داد: سالن های ورزشی هفشجان مشکلاتی چون گرمایش، سیستم آب و ... داشت اند که توانستیم مشکل آن ها را حل کنیم.

مدیر کل ورزش و جوانان چهار محال و بختیاری آبرسانی به زمین چمن را یکی دیگر از مشکلات دانست و یاد آور شد: اداره کل ورزش و جوانان سیستم آب رسانی را برای زمین چمن هفشجان محیا کرد.

قاسمی اذعان داشت: اداره کل با یکی از خیرین تفاهم نامه ای را برای ساخت سالن شطرنج بسته است که این مجموعه ورزشی در شهر هفشجان راه اندازی خواهد شد.

وی بیان داشت: با احداث این سالن ورزشی سرانه ورزشی این شهر افزایش پیدا می کند.