  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۱۲

ماجرای اسیدپاشی رمانتیک در تهران

ماجرای اسیدپاشی رمانتیک در تهران

چون رابطه‌اش با این خانم شکرآب شده بود با این برنامه‌ریزی قصد داشته که خود را به این زن نزدیکتر ساخته و مجددا ارتباط برقرار کند و برای همین اینگونه برنامه‌ریزی کرده بود که اسید بر روی لباسش در ناحیه کمر ریخته شود!

خبرگزاری فارس نوشت: سردار ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد حادثه اسیدپاشی که ساعاتی پیش در شرق تهران به وقوع پیوست، اظهار داشت:‌دو نفر راکب موتورسوار به سمت یک خانم ۲۱ ساله اسید پاشیدند که اسید به کمر فردی که همراه این خانم بود پاشیده شد و بلافاصله فرد اسیدپاش از سوی مردم و گشت بسیج که در آن حوالی بود، دستگیر شد و موتورسوار نیز از محل متواری شد.

وی گفت: مأموران نیروی انتظامی بعد از تماس مردم با ۱۱۰ در محل حاضر شده و فرد اسیدپاش را تحویل گرفتند که در تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی پلیس مشخص شد که فردی که اسید به کمر‌ آن پاشیده شده و خود را در این حادثه حائل قرار داده بود، عامل اصلی اسیدپاشی است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد:‌این فرد اعتراف کرد که چون رابطه‌اش با این خانم شکرآب شده بود با این برنامه‌ریزی قصد داشته که خود را به این زن نزدیکتر ساخته و مجددا ارتباط برقرار کند و برای همین اینگونه برنامه‌ریزی کرده بود که اسید بر روی لباسش در ناحیه کمر ریخته شود.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد:‌ موتورسوار متواری شناسایی شده و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.

سردار ساجدی‌نیا افزود: متهم بعد از بازجویی تکمیلی به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به وضعیت سلامتی زن ۲۱ ساله و خود متهم، خاطرنشان کرد: خانم ۲۱ ساله سالم است و اسید به وی پاشیده نشده و همچنین متهم نیز که اسید به وی پاشیده شده سالم است چرا که اسید روی لباسش پاشیده شده است.

کد مطلب 2428621

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها