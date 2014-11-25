ماجرای اسیدپاشی رمانتیک در تهران

خبرگزاری فارس نوشت: سردار ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد حادثه اسیدپاشی که ساعاتی پیش در شرق تهران به وقوع پیوست، اظهار داشت:‌دو نفر راکب موتورسوار به سمت یک خانم ۲۱ ساله اسید پاشیدند که اسید به کمر فردی که همراه این خانم بود پاشیده شد و بلافاصله فرد اسیدپاش از سوی مردم و گشت بسیج که در آن حوالی بود، دستگیر شد و موتورسوار نیز از محل متواری شد.

وی گفت: مأموران نیروی انتظامی بعد از تماس مردم با ۱۱۰ در محل حاضر شده و فرد اسیدپاش را تحویل گرفتند که در تحقیقات تکمیلی و بازجویی‌های فنی پلیس مشخص شد که فردی که اسید به کمر‌ آن پاشیده شده و خود را در این حادثه حائل قرار داده بود، عامل اصلی اسیدپاشی است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد:‌این فرد اعتراف کرد که چون رابطه‌اش با این خانم شکرآب شده بود با این برنامه‌ریزی قصد داشته که خود را به این زن نزدیکتر ساخته و مجددا ارتباط برقرار کند و برای همین اینگونه برنامه‌ریزی کرده بود که اسید بر روی لباسش در ناحیه کمر ریخته شود.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد:‌ موتورسوار متواری شناسایی شده و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد.

سردار ساجدی‌نیا افزود: متهم بعد از بازجویی تکمیلی به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاسخ به وضعیت سلامتی زن ۲۱ ساله و خود متهم، خاطرنشان کرد: خانم ۲۱ ساله سالم است و اسید به وی پاشیده نشده و همچنین متهم نیز که اسید به وی پاشیده شده سالم است چرا که اسید روی لباسش پاشیده شده است.