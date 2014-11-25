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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

پرویز مظلومی:

قدرشناس مردم ایران هستم/ استقلال هنوز شانس اول قهرمانی است

قدرشناس مردم ایران هستم/ استقلال هنوز شانس اول قهرمانی است

سرمربی اسبق استقلال با بیان اینکه به خاطر حضور مردم در مراسم‌های مختلف برادرم قدرشناس آنها هستم، گفت: با وجود صدرنشینی تراکتورسازی، استقلال هنوز شانس اول قهرمانی لیگ امسال است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی از حضور مردم در مراسم ختم برادرش تشکر کرد و گفت: از تمام مردم ایران که از راه دور و نزدیک برای مراسم تدفین و ختم حضور پیدا کردند، تشکر می‌کنم و این نشان می‌دهد که مردم ایران علاقه خاصی به غلامحسین داشته و قدرشناس بوده‌اند. امیدوارم بتوانم محبت آنها را جبران کنم.

پرویز مظلومی در پاسخ به این سوال که چه کسی در پایان فصل قهرمان لیگ خواهد شد؟، گفت: درست است که در حال حاضر تراکتورسازی صدرنشین لیگ است، اما فاصله امتیازی استقلال با تراکتورسازی بسیار کم است و این تیم همچنان شانس اول قهرمانی لیگ امسال است.

مظلومی در ادامه و در پاسخ به این سوال که نیم فصل اول را چطور دیده است، گفت: به نظر من نیم فصل اول آن کیفیت بالا را نداشت و امیدوار هستم با برنامه‌ریزی‌هایی که برای نیم فصل دوم شده است لیگ ما نسبت به گذشته لیگی پویاتر و بهتر باشد.

سرمربی اسبق استقلال در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم لیگ ما نسبت به فصل گذشته پیشرفت بیشتری داشته باشد تا تیم ملی در جام ملت‌های آسیا با آمادگی کامل به میدان برود.

کد مطلب 2428628

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