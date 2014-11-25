قدرشناس مردم ایران هستم/ استقلال هنوز شانس اول قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی از حضور مردم در مراسم ختم برادرش تشکر کرد و گفت: از تمام مردم ایران که از راه دور و نزدیک برای مراسم تدفین و ختم حضور پیدا کردند، تشکر می‌کنم و این نشان می‌دهد که مردم ایران علاقه خاصی به غلامحسین داشته و قدرشناس بوده‌اند. امیدوارم بتوانم محبت آنها را جبران کنم.

پرویز مظلومی در پاسخ به این سوال که چه کسی در پایان فصل قهرمان لیگ خواهد شد؟، گفت: درست است که در حال حاضر تراکتورسازی صدرنشین لیگ است، اما فاصله امتیازی استقلال با تراکتورسازی بسیار کم است و این تیم همچنان شانس اول قهرمانی لیگ امسال است.

مظلومی در ادامه و در پاسخ به این سوال که نیم فصل اول را چطور دیده است، گفت: به نظر من نیم فصل اول آن کیفیت بالا را نداشت و امیدوار هستم با برنامه‌ریزی‌هایی که برای نیم فصل دوم شده است لیگ ما نسبت به گذشته لیگی پویاتر و بهتر باشد.

سرمربی اسبق استقلال در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم لیگ ما نسبت به فصل گذشته پیشرفت بیشتری داشته باشد تا تیم ملی در جام ملت‌های آسیا با آمادگی کامل به میدان برود.