به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار فهرست کتاب‌های پرفروش فروشگاه مرکزی شهر کتاب در نیمه دوم آبان ماه، می‌توان نام کتاب‌هایی چون کتاب «حسین وارث آدم» از دکتر علی شریعتی، «هفت فيلم‌نامه از اصغر فرهادی» و «سين مثل سودابه» نوشته کاوه میرعباسی را مشاهده کرد.

«وقتی شعله‌ها شما را در بر می‌گيرند»، «ابر قورباغه و پای عسلی»، «ضربه طبل به علامت تسليم»، «هيچ‌وقت» و «سين مثل سودابه» کتاب‌هایی هستند که در بخش آثار داستانی این فروشگاه بیشترین فروش را داشته‌اند.

مجموعه‌های «هفتاد سنگ قبر»، «من رويايی دارم»، «دستورهای زبانی يك ديكتاتور عاشق»، «حفره‌ها» و «زندگی كن بگذار ديگران هم زندگی كنند» هم کتاب‌هایی هستند که بین قفسه‌های کتاب شعر پرفروش بوده‌اند.

در قسمت مربوط به تاریخ کتاب‌هایی چون «منابع تاريخ اسلام»، «ايران بين دو انقلاب»، «تاريخچه بريگاد و ديويزيون قزاق»، «تاريخ روابط اسلام و اروپا» و «دايرةالمعارف مصور تاريخ فلسطين» به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند.

«دروغ اراده آزاد»، «فلسفه چيست»، «در باب مشاهده و ادراك»، «در جست‌و جوی حكمت (سيری در زندگی آثار و انديشه‌های فلسفی مهدی حائری يزدی)»، «توتاليتاريسم» و «جامعه نمايش (تفسيرهايی در باب جامعه نمايش)» کتاب‌هایی هستند که بین عناوین فلسفی در نیمه دوم آبان بیشترین فروش را داشته‌اند.

عناوین پرفروش کتاب‌های علمی هم به این ترتیب هستند: «فرگشت و ژنتيك»، «پيدايش جهان هستی و حيات بر كره زمين»، «تاريخچه زمان»، «صفر تولد و مرگ در فيزيك جديد لوح پيدايش جهان ده بعدی» و «هندسه در گذشته و حال».

«راه كمال»، «حسين وارث آدم»، «حماسه حسينی»، «برآمدن اسلام» و «قدرت خطابه منبر» عناوینی هستند که بین کتاب‌های دین و عرفان بیشترین اقبال را داشته‌اند.

«ژرفای زن بودن (چرخه قهرمانی زنان در سفر زندگی)»، «مادر كافی»، «چهار ميثاق (كتاب خرد سرخ‌پوستان تولتك)»، «نيمه تاريك وجود» و «معجزه سپاسگزاری» کتاب‌هایی هستند که در میان عناوین حوزه روانشناسی به بیشترین میزان فروش دست پیدا کرده‌اند.

در میان کتاب‌های هنر هم «هفت فيلم‌نامه از اصغر فرهادی»، «عناصر سينمای آندری تاركوفسكی»، «خاندان طاهر كاشانی»، «مفاهيم كاربردی زبان بدن در عكاسی» و «سينمای وسترن» پرفروش‌تر از باقی عناوین بوده‌اند.

عناوین پرفروش قفسه انقلاب و دفاع مقدس شهر کتاب مرکزی نیز در مدت یادشده عبارت است از: «من زنده‌ام»، «پايی كه جا ماند»، «سال سی روزنگار مصور ايران پس از انقلاب اسلامی»، «شرح ماجرا» و «دا».

در بین پرفروش‌های آموزشی هم می‌توان نام کتاب‌هایی چون « Interchange ۱ SB WB CD»، «فرهنگ آكسفورد المنتری»، « Oxford Word Skills Basic CD»، «انگليسی در سفر ۱» و « Interchange Intro SB WB CD» را مشاهده کرد.

«روزی كه آسمان گريه كرد (زندگی‌‌نامه امام حسين عليه‌السلام)»، «يكی برای همه، همه برای يكی»، «شير كتابخانه»، «سلام كلاس اولی‌‌ها»، «مشهدی صفر گربه‌ای داشت» و «مجموعه شعرهايي برای دختر بچه‌ها» عناوین کتاب‌های کودک هستند که در شهر کتاب مرکزی بیشترین فروش را داشته‌اند.

اسامی کتاب‌های پرفروش نوجوان نیز در این مدت عبارت است از: «اشوزدنگهه ۲ (اهريمنان يكه‌تاز)»، «قصه‌های الكی پلكی»، «بابا لنگ‌دراز» و «سرزمين دهم».