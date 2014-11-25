خواهران طلبه پاسخگوی شبهات دینی دختران جوان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی ظهر سه شنبه در جمع خواهران مدرسه علمیه فاطمیه به نقش بسیج در کشور اشاره کرد و گفت: امروزه که استکبار از جنگ نتیجه لازم را نگرفته با ابزارهای فرهنگی می خواهد به نظام آسیب بزنند که باید هوشیار باشیم ودشمن را دست کم نگیریم.

وی افزود: شما خواهران بسیجی در مدارس علمیه باید تلاش کنید تا با ترویج بصیرت دینی و پاسخ دادن به شبهات دینی نسل نوجوان و جوان به بایدها و نبایدها که در جامعه افزایش یافته بخوبی عکس العمل نشان دهید.

سردار شاهرخی تصریح کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را بکار گرفته اند تا از طریق جنگ روانی و فاصله انداختن بین مردم و نظام اسلامی به اهداف پلید خود دست یابند.

فرمانده سپاه استان یادآورشد: امروز همه باید قدردان ایثارگران، جانبازان و شهدا باشیم زیرا امنیت و پیشرفت نظام مرهون خون شهدا و رشادتهای رزمندگان است.

این مسئول گفت: دشمنان درصدند با رسوخ فرهنگی در بین بانوان و خانواده ها با استفاده از همه ابزارهای فرهنگی و تبلیغی ارزشهای دینی را نشانه بروند لذا در این شرایط حساس که تهاجم فرهنگی شدت بیشتری یافته وظیفه طلاب سنگین و حساس تر شده است.

شاهرخی اظهارداشت: امروز دین از سیاست به هیچ عنوان جدا نیست و احیاء دین و ترویج احکام دینی و قرآنی برعهده انسانهای مومن و دلسوزی است که نگران فرهنگی دینی جامعه هستند و شما طلاب می توانید در بصیرت افزایی جوانان نقش موثری ایفا کنید.

وی تصریح کرد: تلاش کنید در بین جوانان و دختران به شبهات و سوالات آنها بخوبی پاسخ داده شود زیرا اگر شما طلاب در این عرصه موفق عمل کنید می توانید در سالم سازی اجتماع و تقویت باورهای دینی جوانان موثر باشید.

صادق بیگی همسر جانباز شهید محمد بیگی که به تازگی به خیل شهدا پیوسته هم در این مراسم گفت: امروز دشمنان با انواع تهاجم فرهنگی تلاش می کنند با راه انداختن شبیخون فرهنگی به باورها آسیب بزنند که وظیفه داریم هوشیار باشیم و از ارزشها دفاع کنیم.

همسر شهید محمد بیگی گفت: امروز باید قدردان شهدا و جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس باشیم که اجازه ندادند این خاک مقدس

به تصرف دشمن درآید و موجب عزت وعظمت و اقتدار ایران اسلامی شدند.