مس رفسنجان برای استفاده از بازیکنان محروم ریسک نخواهد کرد/ روحیه بازیکنان پاس مثال زدنی است

بهرام یدی در گفتگوی با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به پیگیری های لازم باشگاه پاس به فدراسیون درباره محرومیت بازیکنان مس رفسنجان در این بازی اظهار داشت: از طریق فدراسیون اقدامات لازم و پیگیری های خوبی را انجام شده و نماینده فدراسیون نیز در رفسنجان حضور دارد که به طور قطع از بازی کردن بازیکنان محروم مس که کارت پایان خدمتشان را سازمان نظام وظیفه عمومی ابطال کرده، جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: پیش بینی ما این است که تیم فوتبال مس رفسنجان حرفه ای است و به طور قطع نباید دست به چنین اقدامی بزند و برای استفاده از بازیکنان محرومش ریسک کند.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به دیدار دشوار امروز پاس گفت: مس رفسنجان تا به این هفته نشان داده از تیم های خوب گروه است و ۵ بازی از ۶ دیدار گذشته خود را نیز با برد پشت سر گذاشته است.

یدی عنوان کرد: به هر حال این تیم بالاتر از پاس همدان است و دیدار دشوار و سختی را پیش رو داریم اما کادرفنی به طور قطع برنامه ریزی های لازم را برای عملکرد خوب بازیکنان در این دیدار انجام داده است.

وی با بیان اینکه روحیه بازیکنان پاس بسیار عالی و مثال زدنی است بیان کرد: به جز ۳ بازیکن مصدوم و محرومی که در این دیدار نداریم، در بقیه موارد همه چیز مطلوب است.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: بازیکنان برای این بازی از انگیزه و روحیه بالایی برخوردار هستند و برای کسب امتیاز در این بازی تا سوت پایان بازی جانانه خواهند جنگید.

یدی در پایان گفت: برای ما مهم است که این دیدار را با برد پشت سر بگذاریم و امیدواریم که با دعای مردم همدان بتوانیم دست پر به خانه بازگردیم.