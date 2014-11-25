ترکیه و ایران در مسائل منطقه رقابت نمی کنند/ بدون حضور ایران مشکلات منطقه حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان و امید یالچین معاون وزیر خارجه ترکیه پیرامون مسائل مهم منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خار جه کشورمان در این دیدار با استراتژیک توصیف کردن رابطه تهران و آنکارا و نقش و جایگاه ترکیه در تحولات منطقه بر اهمیت رایزنی بین دو کشور در مسائل منطقه تاکید کرد و گفت: تهران و آنکارا دیر یا زود درحل سیاسی مشترک بحران سوریه توفیق خواهند یافت.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به درخواست آمریکا از ایران در موضوع مبارزه با داعش و رد این درخواست توسط تهران افزود: آمریکائی ها در مبارزه با داعش جدی عمل نمی کنند و رفتار متعارض دارند.

امیر عبداللهیان اظهار داشت: ترکیه و ایران در مسائل منطقه رقابت نمی کنند و تهران همواره از توسعه روابط ترکیه با کشورهای همسایه ، حوزه خلیج فارس و از جمله عراق استقبال می کنند.

وی تصریح کرد:منطقه در شرایطی قرار دارد که تهران و آنکارا می توانند نقش برجسته سیاسی در حل بحرانها ایفاء کنند و ما آمادگی داریم مشورت ها در این زمینه را تبدیل به همکاری عملی کنیم.

امیر عبداللهیان درباره اوضاع در عراق گفت: وضعیت در این کشور رو به پیشرفت است و ما مصمم به همکاری و کمک به عراق در مبارزه و نابودی تروریسم هستیم. ما ضمن احترام به وحدت ملی، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی عراق مخالف صریح اقدامات برخی طرف ها برای تجزیه عراق هستیم.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان بر ضرورت پیگیری راه حل دموکراتیک در سوریه بدور از هرگونه روش نظامی و استفاده ازگروه های تروریستی تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران با گفتگوی ملی فراگیر و روش های دموکراتیک در سوریه موافق و با اقدام بازیگران خارجی در مسلح کردن معارضه معتدل مخالف است.

امیرعبدالهیان همکاری جدی منطقه ای را در کمک به صلح و ثبات و امنیت منطقه یک ضرورت خواند.

یالچین معاون وزیر خارجه ترکیه نیز با تقدیر از جایگاه مهم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، پیوندهای مشترک بین دو کشور را بسیار بالا دانست و گفت اختلافات محدود نمی تواند صدمه ای به این روابط تاریخی وارد کند.

معاون وزیر خارجه ترکیه گفت: تهران و آنکارا درخصوص آینده بهتر برای ملت های منطقه، برقراری صلح و ثبات و آرامش در منطقه، حفظ تمامیت ارضی و امنیت در سوریه و عراق، ریشه کن شدن تروریسم در منطقه دیدگاه مشترک دارند.

وی تحولات منطقه را سریع و پرشتاب دانست و بر ضرورت ادامه گفتگوها بین دو طرف و تداوم رایزنی مستقیم و نزدیک تاکید کرد.

امید یالچین با اشاره به مشکلات جهان اسلام حل این مشکلات را اولویت اصلی در همکاری بین دو کشور ایران و ترکیه دانست.

وی هرگونه تحرک و راه حل یابی برای مشکلات منطقه به ویژه در عراق و سوریه را بدون وجود ایران ناموفق دانست.