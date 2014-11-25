آموزش مهمترین سرمایه گذاری در بخش گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر سه شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی کارشناسان سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سراسر کشور در بابلسر، افزود: گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی پاک، حداقل آسیب ها را دارد و برای توانمندسازی سطح علمی و فنی کارشناسان در حوزه سرمایه گذاری، دوره های آموزشی برگزار می شود.

وی بیان داشت: با برنامه ریزی معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، به منظور توانمد سازی و بالابردن سطح فنی و علمی کترشناسان سازمان در حوزه سرمایه گذاری دوره های آموزشی با سرفصل های مختلف برگزار می شود.

بزرگ نیا از گردهم آمدن کارشناسان حوزه سرمایه گذاری کشور و آموزش آنان در شهرستان بابلسر خبر داد و گفت: کارشناسان سرمایه گذاری کشور در این کارگاه های آموزشی که به مدت چهار روز برگزار می شود با نحوه ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها و دوره مقدماتی آشنایی با نرم افزار comfar آشنا خواهند شد.

وی گفت:صورت های مالی و نحوه به کارگیری آن در سنجش توان اقتصادی، مفاهیم بانکداری و ضوابط بانکها جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان را از دیگر سرفصل های آموزشی در این کارگاه نام برد و گفت: پیش بینی می شود کارشناسان این حوزه با اصول طرح نویسی شامل چارچوب طرح، مباحث فنی، نحوه بررسی اقتصادی و حقوقی طرح ها و شیوه اعتبار سنجی آشنایی کامل پیدا خواهند کرد.

وی با بیان اینکه توسعه توریسم نیازمند نیروی انسانی توانمد و فعال است که از طرق آموزش گام به گام امکان پذیر است یاد آور شد: این دوره ها به عنوان دوره های اصلی و پایه حوزه سرمایه گذاری است و نتظار می رود پس از پایان دوره های مذکور. کارشناسان فنی استان ها توانمدی لازم برای ارزیابی طرح ها را کسب نمایند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از آموزش به عنوان مهمترین سرمایه گذاری در بخش گردشگردی یاد کرد و گفت: فراگیر بودن رشته گردشگری از خدماتش گرفته تا وسایل مورد نیاز و طیف متنوع و قابل اعتنایی از مخاطبانش باعث می شود که همچنان نیاز به آموزش بیش از پیش احساس شود.

بزرگ نیا گفت: گردشگری را می توان به عنوان یک فعالیت اقتصادی پاک با حداقل آسیب های محیطی تعریف کرد صنعتی که با بهروری بهتر از نیروی انسانی شاغل در آن می توان رشد فعالیت های اقتصادی قابل توجهی را شاهد باشیم.