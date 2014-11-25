به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی، پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری با خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: امروز یك رایزنی جدی با كنسولگری عراق انجام شده اما اگر كنسولگری نتواند امكانات مورد نیاز برای اعزام زائران از ایران به عتبات عالیات عراق را فراهم كند، سامانه را به طور موقت متوقف خواهیم كرد.

وی با بیان اینكه در مورد تامین امنیت زائران عتبات عالیات نیز رایزنی هایی انجام شده است، عنوان كرد: مقامات عراق اعلام كرده اند امنیت زائران به طور كامل تامین است و سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز این موضوع را با جدیت پیگیری كرده است.

زائران اربعین عتبات عالیات پرداخت بیمه و حق خدمات هلال احمر در مرز را ندارند

اوحدی با اشاره به حضور زائران ایرانی در مناسبت های اربعین و رحلت حضرت محمد (ص) در عتبات عالیات عراق اظهار داشت: برای رفاه حال زائران اقدامات بسیاری انجام شده و امسال تمامی زائران اربعین زیر پوشش بیمه ایران به صورت رایگان قرار می گیرند همچنین تمام زائران اربعین امسال خدمات هلال احمر را به صورت رایگان دریافت می كنند و نیاز نیست زائران ساعت های طولانی برای هر كدام از این موارد در مرز در نوبت بایستند.

وی همچنین یادآور شد: امكانات امدادی و اعزام ۲۰۰ پزشك زن و مردم به عراق نیز در دستور كار است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در هر پنج كیلومتر، یك چادر امدادی با داروی رایگان مستقر خواهد شد ضمن اینكه با توجه به مشكل آب آشامیدنی در سالهای گذشته، آب سالم، بسته بندی و رایگان نیز در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

اوحدی با اشاره به تراكم بیش از حد جمعیت در مرزهای ایران و عراق عنوان كرد: امسال تلاش شده با ارائه برخی امكانات و انجام برخی امور قبل در قالب تفاهمنامه با هلال احمر و سازمانهای بیمه ای، تراكم جمعیت را از مرزها به سمت شهرهای اصلی بكشانیم.

كاهش تراكم جمعیت در مرز/ استفاده از امكانات اردوگاهی راهیان نور در صورت نیاز

وی با اشاره به ایجاد سه قرارگاه در داخل كشور، در سه مرز باز شلمچه، چزابه و مهران خاطرنشان كرد: قرارگاه مركزی راهیان نور نیز امكانات اردوگاهی خود را در ایلام و خوزستان به طور رایگان برای اسكان زائران در اختیار گذاشته است.

اوحدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه امسال دومین سالی است كه زائران ایرانی در ایام اربعین و ۲۸ صفر در مدینه حضور خواهند یافت، اظهار داشت: امسال نخستین كاروان حج عمره بعد از مناسك حج تمتع از جمهوری اسلامی ایران در روز ۱۳ آذر به سمت مدینه پرواز خواهد داشت.

وی با اشاره به فراخوان افراد دارای اولویت یك تا ۶۰۰ برای ثبت نام و اعزام از ۱۳ آذر تا ۲۰ اسفندماه عنوان كرد: در فرصت دو هفته اعلام شده، ۶۰۰ هزار نفر به سامانه ورود كرده و پیش‌ ثبت نام را انجام دادند و از روز جمعه، زائران دارای اولویت یك تا ۳۵۰ می توانند بر اساس هشت گروه قیمتی، كاروان مورد نظر خود را انتخاب كنند و اگر ظرفیت تكمیل نشد، سامانه به طور هوشمند هر چهار روز یك بار اولویت های جدید را اعلام می كند.

ثبت نام شدگان دارای اولویت تا ۴۵۰ امسال حتما به حج عمره اعزام می شوند

رئیس سازمان حج و زیارت كشور تصریح كرد: به طور قطع ثبت نام شدگان دارای اولویت تا ۴۵۰ امسال حتما به حج عمره مشرف خواهند شد.

اوحدی همچنین از افزایش حدود هفت درصد معادل ۱۰۰ هزار تومان به هزینه حج عمره خبر داد و اظهار داشت: با این وجود در میان كشورهای اسلامی در مجموع بهترین خدمات به زائران ایرانی تعلق می گیرد و هزینه حج عمره در كشور ما بین ۳۰ تا ۷۰ درصد پایین تر است.

وی در مورد تاثیر مذاكرات بر رفتار مقامات عربستان با زائران ایرانی نیز عنوان كرد: با توجه به مذاكراتی كه در حاشیه مذاكرات ۱+۵ با مقامات عربستان انجام شد، به طور قطع شاهد تغییر رفتار مقامات عربستان با زائران ایرانی خواهیم بود گرچه امسال نیز در مناسك حج تمتع این رفتارها نسبت به گذشته قابل قبول تر بود.