شهرستان رشت در تمامی شاخص های توسعه از عقب ماندگی رنج می برد

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجایی که پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در حال تهیه است بنابراین جایگاه واقعی این شهرستان باید به خوبی در سطح ملی ترسیم شود.

وی همچنین اظهارداشت: یک سوم جمعیت گیلان در شهرستان رشت و بقیه در ۱۵ شهرستان دیگر استان ساکن هستند.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرستان رشت در تمامی شاخص ها دارای عقب ماندگی است، گفت: با تعامل و هم افزایی مسئولان و داشتن اطلاعات صحیح و جذب اعتبارات مکفی می توان این عقب ماندگی ها را جبران کرد.

وی افزود: از مجموع بودجه کشور ۸۳ درصد بصورت ملی و در اختیار وزارتخانه ها و ۱۷ درصد استانی است.

جعفرزاده در ادامه به مطالبات ۳۵ میلیارد تومانی پیمانکاران حوزه راه در شهرستان رشت اشاره کرد و اظهارداشت: تمامی مطالبات پیمانکاران حوزه راهسازی این شهرستان بزودی پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: مسئولان تمامی مشکلات، تعهدات، مطالبات، برنامه های بر زمین مانده و غیره در تمامی حوزه های اجرایی شهرستان رشت را جمع بندی و به فرمانداری ارسال تا در نشست با مسئولان ارشد کشوری بتوان به درستی از مطالبات به حق شهرستان دفاع کرد.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین یادآورشد: در جلسه اخیر مجمع نمایندگان گیلان تصمیم بر این شد برای بررسی و رفع مشکلات هر ۱۵ روز یک وزیر به استان سفر کند.