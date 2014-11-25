زیرساخت های ورزشی شهرستان های اهر و هریس تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه مشترکی که با هماهنگی قبلی و با حضور مسئولین ارشد شهرستان اهر و هریس و دست اندرکاران امور ورزشی این شهرستان ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد مشکلات ورزشی، کمبودها و خواسته های جامعه ورزشی این دو شهر دراین جلسه مطرح گردید.

وی در ادامه افزود: دراین جلسه گزارشی از ورزش این شهرستان ها و سابقه درخشان ورزشکاران منطقه مطرح و محدودیت ها، کمبود فضای ورزشی و پروژه های نیمه تمام تشریح و خواستار اختصاص اعتبارات لازم و کافی در این زمینه شدیم.

این نماینده مجلس خاطر نشان شد: خوشبختانه این جلسه در یک فضای صمیمی برگزار و موقعیتی فراهم شد تا نیازها، محدودیت ها و خواسته های اهالی ورزش منطقه به سمع و نظر بالاترین مسئول اجرایی دستگاه متولی امر ورزش برسد که خوشبختانه وزیر ورزش و جوانان نیز با اطلاع از وضعیت ورزشی منطقه دستورات لازم را در جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات حوزه ورزش شهرستان اهر و هریس صادر کردند.

فلاح گفت: در این جلسه تخصصی، وضعیت سالن های ورزشی شهرها و روستاها و ورزش بانوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مقر شد ساخت سالن پنج هزار نفری اهر که تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد با اختصاص اعتبارات لازم عملیات اجرایی آن که تعطیل شده بود، دوباره فعال، میادین ورزشی مرمت و بازسازی شده و در اختصاص اعتبار برای تکمیل سالن ورزشی رزمی و سالنهای روستایی در دست احداث هریس تسریع شود.

وی در ادامه افزود: همچنین دراین جلسه مقرر شد با کمک وزارت ورزش و جوانان مشکلات هیئت های ورزشی مورد بررسی قرار گرفته و کمک ها و مساعدت لازم از سوی این وزارت خانه برای تقویت هیئت ها و اختصاص امکانات و تجهیزات لازم صورت گیرد.

نماینده مردم اهر و هریس در این مصاحبه تأکید کرد: که با توجه به موقعیت و همت بالای شهرستان های اهر و هریس و روستاهای تابعه سرانه ورزشی افزایش و اعتبارات لازم اختصاص یابد.

فلاح در پایان با بیان اینکه با دستور وزیر ورزش و جوانان اعتبار ویژه ای در جهت کمک به زیرساخت های ورزشی و توسعه ورزش در این دو شهرستان اختصاص می یابد، اظهار امیدواری کرد: با تدبیر ویژه وزیر ورزش و جوانان انتظار داریم بیش از 20 میلیارد ريال از سوی این وزارتخانه برای توسعه ورزش منطقه اختصاص یابد.