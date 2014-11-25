۱۵ عنوان شغل در روستاهاي گلپايگان آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالي ظهر امروز در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان كه در سالن اجتماعات فرمانداري گلپايگان برگزار شد، با بيان اينكه برابر با ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم در بحث نيازسنجي و شناسايي قابليت هاي منطقه اي به ويژه روستايي دولت مكلف به آموزش هاي نيازسنجي در روستاهاست، اظهار داشت: سازمان آموزش فني و حرفه اي بر اساس نيازسنجي هاي انجام گرفته با استفاده از ظرفيت پنهان روستاها كه تاكنون مورد استفاده در بحث توليد ثروت قرار نگرفته اند، بنا دارد با ايجاد راهكارها و آموزش هاي مورد نياز هر روستا نسبت به پرداخت تسهيلات كم بهره و ايجاد اشتغال به منظور جلوگيري از مسئله مهاجرت روستاييان اقدام كند.

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با اشاره به اينكه در مقوله نيازسنجي ظرفيت هاي مورد نياز در روستاها به تفكيك مورد شناسايي قرار خواهد گرفت، افزود: با توجه به اينكه قابليت هايي كه خاص هر روستا باشد، مورد شناسايي اين نيازسنجي قرار مي گيرد؛ لذا با ايجاد اشتغال در هر منطقه شاهد كاهش قيمت فرآورده مذكور در بحث كلان خواهيم بود.

وي با اذعان به اينكه در پردازش نيازسنجي روستايي به صورت علمي و هماهنگي با ديگر دستگاه هاي ذيربط به منظور ايجاد اشتغال روستاييان مي توان با استفاده از تسهيلات كم بهره صندوق مهر امام رضا (ع) شاهد رشد فزاينده توليد با توجه به نياز كشور خواهيم بود، تصريح كرد: با شناسايي قابليت هاي منطقه اي و نيازسنجي اشتغال در روستاهاي استان اصفهان كه از سال ۹۲ شروع شده تا امروز ۱۷ شهرستان سند نهايي آن تدوين و با برنامه ريزي انجام گرفته تا نيمه اول سال ۹۴ نهايي خواهد شد و همزمان با به پايان رسيدن سند نهايي در هر شهرستان پس از دو ماه كار آموزش شروع و پس از فراگيري آموزش هنرجويان بحث اشتغال آنها پيگيري و اقدام خواهد شد.

جلالي با بيان اينكه در جلسه امروز سند نهايي نيازسنجي آموزش روستاييان شهرستان گلپايگان با امضاي مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان و فرماندار عمليات اجرايي آن كليد خواهد خورد و حدود ۱۵ عنوان شغل مورد نظر در روستاهاي گلپايگان آموزش داده مي شود.

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با تأكيد بر اينكه براي تهيه امكانات سخت افزاري هر روستا در راستاي آموزش به روستاييان حدود ۱۰۰ ميليون تومان اعتبار نياز است، افزود: استان اصفهان در حوزه آموزش فني و حرفه اي بيشترين ظرفيت آموزش هاي مهارتي را در كشور با ۱۰ درصد تعهدات عملكرد دارا است.

وي افزود: در حال حاضر سازمان آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان با ۵۴ مركز آموزشي نزديك به ۶۰ هزار نفر دوره آموزشي در سال و با حدود بيش از ۱۰ ميليون ساعت آموزشي در سال رتبه اول را در كشور از نظر تعداد مراكز، تعهدات و عملكرد آموزشي از آن خود كرده است.

مسئولين امر نسبت به كاهش بهره تسهيلات اشتغال اقدام كنند

در ادامه حسين فراست فرماندار گلپايگان با بيان اينكه نيازسنجي آموزش روستاييان بايد از ۲۰ سال قبل صورت مي گرفت، اظهار داشت: بايد زمينه آموزشي را در روستاها به گونه اي فراهم كنيم كه سكونت در روستاها پايدار بماند.

وي با بيان اينكه در موضوع اشتغال و جذب اعتبارات در راستاي آن، صرف اشتغال نمي شود، افزود: با بررسي هاي انجام گرفته در خصوص پرداخت تسهيلات اشتغالي آنچه مشاهده و گزارش مي شود اينكه بسياري از اين اعتبارات در راستاي خريد وسايل و لوازم خانگي مصرف شده و به همين لحاظ يك بيكار تبديل به بيكار بدهكار شده است.

فرماندار گلپايگان با اشاره به اينكه به دليل بالابودن بهره تسهيلات اشتغالي شاهد عدم استقبال مردم هستيم، تصريح كرد: اميدواريم با توجه به اينكه پرداخت تسهيلات اعتباري جهت اشتغال نياز به زمان براي دريافت كنندگان تسهيلات براي پرداخت اقساط آن دارد، مسئولين امر نسبت به كاهش بهره تسهيلات مذكور اقدامي صورت دهند.



۶۹۷ فرصت شغلي براي شهرستان گلپايگان در سال جاري به ثبت رسيده است

در ادامه ميثم سليماني رئيس اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي شهرستان گلپايگان با بيان اينكه در بحث تعهد اشتغال شهرستان در سال جاري يك هزار و ۷۹۹ فرصت شغلي از طرف دبيرخانه كارگروه اشتغال استان اصفهان تعيين تكليف شده است، اظهار داشت: بر اساس گزارش سامانه رصد اشتغال كشور تا امروز تقريباً ۶۹۷ فرصت شغلي براي شهرستان گلپايگان ثبت شده كه اميدواريم دستگاه هاي اجرايي اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي بتوانند نسبت به تأمين اشتغال آن اقدام كنند.

وي در راستاي پرداخت تسهيلات مشاغل خانگي بيان داشت: در سال جاري براي شهرستان گلپايگان يك ميليارد و ۲۵۸ ميليون ريال اعتبار در اين خصوص درنظر گرفته شده كه به دليل افزايش بهره تسهيلات مذكور به ۲۲ درصد استقبال متقاضيان بسيار پايين و تاكنون حدود ۸۰۰ ميليون تومان آن به بانك هاي عامل ابلاغ شده است.

سليماني با اذعان به اينكه بر اساس معرفي دستگاه هاي اجرايي به اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعي ۲۰ درصد اعتبارات تاكنون جذب شده است، خاطرنشان كرد: در صورت ايجاد انگيزه بين متقاضيان اميدواريم بتوانيم نسبت به جذب كل اعتبارات تا پايان سال اقدام كنيم.

وي در خصوص آمار بيكاري شهرستان گلپايگان نيز بيان داشت: در حال حاضر نرخ بيكاري شهرستان گلپايگان بر پايه ۴/۱۲ درصد (دوازده و چهار دهم درصد) است كه نسبت به سال گذشته كاهش داشته است؛ اما در حوزه بيمه شدگان اجباري كه مربوط به واحدهاي صنعتي و توليدي است آمار بيكاري حدود ۵ درصد افزايش را نشان مي دهد كه به لحاظ عدم ثبت شغل افرادي است كه قبلاً در ليست بيكاران قرار گرفته اند.