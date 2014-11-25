به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای کمک به تکمیل تصفیه‌خانه مدول دوم زنجان، پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات، پیشگیری از آلودگی سد تهم از فاضلاب روستاهای اطراف آن و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه در اختیار استانداری زنجان قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.

مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به نسبت مساوی، برای کمک به تکمیل تصفیه‌خانه مدول دوم زنجان از طرح آب‌رسانی به شهر زنجان، پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات، پیشگیری از آلودگی سد تهم از فاضلاب روستاهای اطراف آن و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار استانداری زنجان قرار می‏‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از اعتبار مذکور در اختیار ستاد بحران استان زنجان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط، صرف امور موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه با اولویت پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات سازمان جهادکشاورزی استان زنجان کند.

استانداری زنجان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مربوط را هر سه ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۸/ ۸/ ۹۳ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ کرد.