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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

توسط هئیت وزیران؛

۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه‌خانه و تأمین آب زراعی زنجان اختصاص یافت

۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه‌خانه و تأمین آب زراعی زنجان اختصاص یافت

زنجان -خبرگزاری مهر: در راستای تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور در سفر استانی به زنجان، هیئت وزیران، اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل تصفیه‌خانه، پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات و مقابله با حوادث غیرمترقبه زنجان را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای کمک به تکمیل تصفیه‌خانه مدول دوم زنجان، پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات، پیشگیری از آلودگی سد تهم از فاضلاب روستاهای اطراف آن و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه در اختیار استانداری زنجان قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.

مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه، به نسبت مساوی، برای کمک به تکمیل تصفیه‌خانه مدول دوم زنجان از طرح آب‌رسانی به شهر زنجان، پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات، پیشگیری از آلودگی سد تهم از فاضلاب روستاهای اطراف آن و مقابله با حوادث غیرمترقبه و اقدامات پیشگیرانه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار استانداری زنجان قرار می‏‌گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از اعتبار مذکور در اختیار ستاد بحران استان زنجان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط، صرف امور موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه با اولویت پروژه‌های تأمین و انتقال آب زراعی و لایروبی قنوات سازمان جهادکشاورزی استان زنجان کند.

استانداری زنجان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مربوط را هر سه ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۸/ ۸/ ۹۳ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ کرد.

کد مطلب 2428792

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