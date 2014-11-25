به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز و قبل از آغاز جلسه علنی شور دوم مجلس شورای اسلامی در توصیه‌هایی از نمایندگان خواست تا از طرح پیشنهاداتی که قابل طرح نبوده و در صحن علنی رای نمی‌آورند خودداری کنند تا رسیدگی به مواد مختلف طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هرچه زودتر انجام و به پایان برسد.

براساس این گزارش نمایندگان پس از پایان بررسی این طرح باید بلافاصله وارد بررسی لایحه بودجه 94 کل کشور شوند که قرار است تا 15 آذر دولت آن را به مجلس ارائه کند.

همچنین لاریجانی به نماینده‌های مجلس پیشنهاد کرد که جلسه علنی هفته آینده مجلس برای ادامه برسی طرح از روز شنبه آغاز شود؛ این در حالی است که هفته آینده هفته تعطیلات مجلس به منطور سرکشی به حوزه اتخابیه بوده است.