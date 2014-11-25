نتایج سفر معاون رئیس جمهوری به شیراز تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان تاجگردون افزود: اقدام برای رسیدن به هدف بحث بودجه 93 استان، اقدامات ویژه لایحه بودجه 94 و نگاه عالمانه به برنامه ششم استان و کشور از جمله این برنامه هاست.



وی گفت: در بخش اول که نظام بودجه 93 بود، معاون رئیس جمهوری تاکید ویژه ای بر عملیاتی شدن مباحثی از جمله تخصیص 100 درصدی اعتبارات عمرانی استانی،تخصیص 100 درصدی اعتبارات عمرانی موضوع ماده 180،تلاش برای تامین تخصیص 100 درصدی پروژه های بخش آب، تلاش برای تامین تخصیص 100 درصدی طرح های ملی که سال خاتمه و بهره برداری از آنها سال 93 است.



وی ادامه داد: نخستین رویکردی که دکتر نوبخت برای توسعه استان فارس به آنها اعتقاد داشت این بود که موارد اول و دوم به طور قطع اجرایی می شود و موارد سوم و چهارم که مبتنی بر نظام تامین درآمد است با پیگیری های استاندار و معاونین استانداری فارس عملیاتی خواهد شد.



وی ادامه داد: همچنین معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در بحث لایحه بودجه سال 94 نیز نگاهی مبتنی بر مباحث ذیل داشت.



تاجگردون اضافه کرد: نوبخت در جریان بازدید ویژه ای که از حوزه بختگان داشت و در نشست با دانشگاهیان، تاکید ویژه ای بر علاج بخشی تالابها و دریاچه های خشک شده استان داشت وتاکید داشت که اگر مطالعه ای وجود ندارد حاضریم ردیف اعتباری ویژه ای برای مطالعه این تالابها در دستور کار قرار دهیم و اگر مطالعه وجود دارد ردیف اعتباری برای علاج بخشی در نظر گرفته شود.



معاون استاندار فارس گفت: با توجه به همکاری و مشارکت انجام شده بین دستگاه های اجرایی، دانشگاهیان و مشاوران برای انجام مطالعات علاج بخشی این تالاب ها، تقاضای استاندار فارس ایجاد ردیف اعتباری برای علاج بخشی کل تالاب ها و دریاچه های استان بود.



تاجگردون بیان کرد: همچنین به دنبال بازدیدی که آقای نوبخت از مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد داشت، تاکید ویژه بر ایجاد ردیف جدیدی در لایحه بودجه 94 مبنی بر توجه ویژه برای احیا و تعمیر و بازسازی موقعیت های گردشگری و حوزه تخت جمشید و پاسارگاد داشت.

وی ادامه داد: موضوعات مهم دیگری که برای لایحه بودجه 94 مورد تاکید معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بود، توجه به پروژه های آب و راه در لایحه بودجه سال 94 بود که با تقویت و تامین مالی بیشتر شرایط خاصی را برای توسعه استان در این دو بخش که زیرساخت های اصلی توسعه است فراهم می آورد.



تاجگردون گفت: در بحث برنامه ششم هم، نگاه ها معطوف به نگاه ویژه برای بخش های زیرساختی برنامه توسعه استان فارس در برنامه ششم است که با تاکید آقای نوبخت توجه ویژه ای به نظام توسعه استان در برنامه ششم خواهیم داشت.



محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری عصر چهارشنبه بیست و یکم آبان 93 به استان فارس سفر کرد و جمعه شب بیست و سوم آبان به بازدیدها و نشست های فشرده خود با مدیران و کارشناسان مختلف پیرامون اتخاذ راهکارهایی برای توسعه استان فارس پایان داد.