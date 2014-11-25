مقابله ما با آمریکا مبارزه حق و باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معبودی مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر(عج) قزوین روز سه شنبه در همایش بسیج طلاب و نیروی انتظامی استان که در مسجد شیخ الاسلام برگزار شد گفت: انقلاب اسلامی به دنبال حاکم کردن ارزش‌های اسلامی در جامعه و آمریکا بدنبال اشاعه فساد و فحشا و ترویج بی فرهنگی است لذا نزاع ما با آمریکا مقابله حق با باطل است.

وی با تشریح متن مذاکرات و توافق هسته ای اظهارداشت: امکان ندارد آمریکا بتواند ماهیت ستنگری و استکباری خود را تغییر دهد لذا به نظر نمی رسد بتوانیم به نتیجه برسیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه صاحب الامر(عج) قزوین بیان کرد: آمریکا در پی تغییر ماهیت نظام اسلامی است و اسرائیل را در مذاکرات خط قرمز خود قرار داده و ایران اسلامی منافع و مصلحت کشور را خط قرمز اعلام کرده است.

حجت الاسلام معبودی یادآورشد: یکی از وظایف بسیج طلاب زمان شناسی و شناخت مسائل روز دنیاست لذا باید مردم را آگاهانه در مسیر درست هدایت کرد تا بتوانیم از استعداد های داخل کشور بهره برده و اقتدار خود را بیشتر کنیم تا آسیب ناپذیر شویم و نباید مشکلات کشور را به اقتصاد گره بزنیم.

حسینی: بسیج ریشه در آموزه های دینی دارد

کاظم حسینی مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین در نشست سیاسی که با حضور بسیجیان حوزه حضرت فاطمه(س) در حسینیه امام علی(ع) مینودر برگزار شد اظهارداشت: کاظم حسینی مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین گفت: بسیج مستضعفین در پنجم آذر سال 58 به فرمان امام خمینی تشکیل شد، که از زمان تأسیس آن تاکنون توانسته است در عرصه‌های مختلف جامعه نقش آفرینی کند.

وی افزود: شاخصه‌ها و مولفه‌های بسیجی روحیه جهادی، ایثار و از خودگذشتگی، بصیرت و حضور به موقع در امور است که این مولفه‌ها ریشه در آموزه‌های دین مبین اسلام دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: بسیج وابسته به گروه یا جناح خاصی نیست و درخط ولایت و رهبری است و امروزه تفکر بسیجی در کشورهای اسلامی و جهان نیز رواج یافته است.

مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام حسن(ع)قزوین بیان کرد: کشورهای ایران ستیز دارای 18 شبکه تلویزیونی هستند که از طریق آمریکا و انگلستان پشتیبانی می شوند و به دنبال مخالفت با نظام ایران اسلامی و ولایت فقیه و ایجاد تفرقه در جهان اسلام هستند.

این مسئول با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری یادآورشد: تشیعی تحریف شده که از لندن و واشنگتن بر می‌خیزد به درد ما نمی‌خورد چرا که آنها به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در جهان اسلامند که با آموزهای دینی مغایرت دارد.

کاظمی: مسجد کانون تربیت جوانان مومن است

عباس کاظمی فرمانده سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین گفت: مسجد بهترین مکان برای تربیت جوانان انقلابی است و سنگری مناسب برای ترویج سیره و سبک زندگی اسلامی محسوب می شود.

فرمانده سپاه ناحیه امام حسن(ع) استان قزوین در همایش ائمه جماعات و هیئت امنا و فرماندهان بسیج که درسالن قائم شهرداری منطقه 2 قزوین برگزارشد گفت: در شرایط کنونی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی با حجم سنگین دشمنی‌ها که برای به انحراف کشیدن نسل جدید به کار گرفته می شود روبرو هستیم که تنها هوشیاری وبصیرت می تواند آنها را بی اثر کند.

وی تصریح کرد: در حوزه فرهنگی در انقلاب اسلامی ظرفیت بسیار فراوانی داریم ولی مشکل اصلی پیوسته نبودن و نهادینه نشدن ارتباط بین دستگاه‌های مسئول و متولی در حوزه فرهنگ است که این نقیصه باید برطرف شود.

کاظمی افزود: بی توجهی به آسیب شناسی ارتباط دستگاه‌های مسئول باید رفع شود و اگر بتوانیم این حوزه‌ها را به هم پیوند دهیم و ارتباط دقیق و جهت داری ایجاد کنیم قادر خواهیم شد کارهای بزرگی در حوزه فرهنگی بخصوص درحوزه مسجد انجام دهیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروزه جنگ نرم خانه به خانه درحوزه جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران درجریان است و اگر بنا باشد با این گستره و حجم از دشمنی و شرارت مقابله کنیم باید یک سنگر اساسی را تجهیزکنیم که مساجد می تواند کانون این حرکت باشد.

کاظمی بیان کرد:مسجد با داشتن ظرفیت هایی چون روحانیت، امام جماعت و هیئت امناء مانند یک مجموعه فرهنگی می تواند با استفاده از بسیج برتامه های فرهنگی تاثیرگذاری را اجرایی کرده و به بصیرت افزایی گروههای مختلف کمک کند.

در پایان به چند تن ازفرماندهان بسیجی هدایایی اهداء شد.

شفیع خانی: بسیج بهتریم یادگار امام راحل است

مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام سجاد(ع)قزوین گفت: بسیج یکی از بزرگترین و بهترین یادگارهای امام راحل است که توانسته انقلاب را در عرصه های مختلف بیمه کند.

محمود شفیع خانی درنشست سیاسی روستای شینقر اظهارداشت: یکی از بزرگترین و بهترین یادگارهای امام خمینی (ره) تشکیل بسیج بود که در زمان تشکیل آن برخی تصور می کردند این نهاد فقط برای دوران ابتدایی انقلاب شکل گرفته و سپس گفتند برای زمان جنگ است و پس از آن دیگر کارآیی نخواهد داشت اما بسیج توانست در بسیاری از عرصه ها با حضور موفق و تاثیرگذار خود به کمک به مظلومین بشتابد و در فتنه 88 و توطئه های دیگر هم حامی ولایت شد و اجازه نداد به این جایگاه آسیب برسد.

شفیع خانی گفت: بسیج نیرویی ولایت مدار است که همیشه و در همه صحنه ها حضور فعال و چشم گیری داشته و پشتیبان واقعی ولایت فقیه است.

مسئول سیاسی سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین یادآورشد: اقتداری که در نظام جمهوری اسلامی ایران بدست آمده مرهون خون شهدا است که استکبار را به وحشت انداخته و نمی خواهد اجازه دهد ایران اسلامی در منطقه تاثیرگذار شده و موجب بیداری ملتهای دیگر شود.

شفیع خانی بیان کرد: شبیخون فرهنگی و جنگ نرم از توطئه های جدید استکبار برای آسیب رساندن به اندیشه ها و باورهای دینی مردم و جوانان است که بسیج می تواند با روشنگری پیامدهای آن را خنثی کند.

وی اظهارداشت: آمریکا، اسرائیل و انگلیس به دنبال اسلام آمریکایی هستند و می خواهند حجاب را از زنان و غیرت را از مردان بگیرند و با معرفی اسلام افراطی گری و وحشی گری با خلق گروهگ داعش به نا امنی و اسلام هرسای دست زده اند که در این راه نیز شکست خواهند خورد.

مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه امام حسن(ع)قزوین گفت: ماهواره ها رواج بی بند و باری و فساد اخلاقی را دنبال می کنند.

حجت الاسلام محمد ذکایی مسئول تربیت و آموزش سپاه ناحیه امام حسن(ع) قزوین در نشست دجالواره که با حضور اولیا و مربیان حوزه شهید فهمیده 2 برگزار شد، گفت: اخلاق و تربیت فرزندان در قرآن از جایگاه خاصی برخوردار است و نقش والدین در این زمینه تعیین کننده است.

وی افزود: باید بتوانیم جذابیت دینی را برای دانش آموزان به خوبی بازگو کنیم تا با تمسک به آموزه های دینی دچار انحرافات اخلاقی نشوند.

حجت الاسلام زکایی بیان کرد: وابستگی به دنیا و غرق شدن در لذت های دنیوی با شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ و ترویج می‌شود تا با ضربه زدن به ریشه های فرهنگی موجب انحراف فکری جوانان شوند.

این مسئول تصریح کرد: فرزندان ما با تماشای فیلم های ماهواره‌ای در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند لذا خانواده ها باید هوشیار باشند و اجازه ندهند فرهنگ بی بندوباری و غربی در خانواده ها رواج یابد.

زکایی گفت: مشکل جامعه امروز دوری از اهل بیت و تغییر سبک زندگی اسلامی است و دشمنان ما با ایجاد شبکه‌های حتی به ظاهر مذهبی مانند شبکه امام حسین (ع) کمر همت بسته‌اند تا ریشه اسلام ناب را قطع کرده و ارزش‌ها و باورها را کم رنگ کنند.

وی افزود: الگوگرفتن غلط از غرب، دعوت به فسق و فجور، پوچ گرایی، شهوت رانی، فساد و بی بند و باری، همجنس بازی، در شبکه ها ی ماهواره ای ترویج می شود و با عادی جلوه دادن روابط دختر و پسر بنیان خانواده و اعتقادات را نشانه گرفته اند که ابزارشان ماهواره است.