درخواست مردم شهرهای مختلف برای اکران «شیار 143»/ مادران شهید نامه نوشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، «شیار 143»، سینماهای مراکز استان‌هایی چون همدان، خرم آباد، بندرعباس، بوشهر، بابلسر، بابل، زنجان، سنندج، سمنان، زاهدان، شهرکرد، ورامین، شهریار، پردیس، رشت، چالوس، کرمانشاه، مرکزی، ملایر و ... به دلیل اکران فیلم‌های قدیمی هنوز فرصت نمایش این فیلم را نداشته‌اند که این امر اعتراض مخاطبان شهرستانی در سایت های فروش آنلاین را برانگیخته است.

سینمادوستان در شهرهای مختلف ایران خواستار نمایش فیلم «شیار 143» هستند و در این میان جمعی از مادران شهید زاهدان در نامه‌ای خواستار اکران فیلم «شیار 143» در تنها سینمای شهر خود شده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دست‌اندرکاران تولید «شیار 143» تلاش کرده‌اند با اکران این فیلم در شهرهای بدون سینما این فرصت را در اختیار افرادی که علاقمند به سینما هستند ولی امکانات کافی در اختیار ندارند، قرار دهند.