۶۰ هزار مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کیانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی هشت ماه نخست امسال بیش از ۶۰ هزار مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد جابجا شده است.

وی افزود: این در حالیست که میزان جابجایی مسافر از طریق فرودگاه خرم آباد طی سال ۹۰ تنها ۱۷ هزار و ۱۰۰ نفر بوده است.

کیانی گفت: امروز جابجایی مسافر از طریق این فرودگاه رشد چشمگیری داشته به طوریکه در این زمینه رشد ۱۲۵ درصدی را داشته ایم.

مدیر فرودگاه خرم آباد با بیان اینکه طی سال ۹۰ تعداد نشست و برخواستهای هواپیما در این فرودگاه ۳۴۴ مورد بوده است گفت: این در حالیست که این میزان امروز به ۷۳۵ مورد رسیده است.

کیانی همچنین از رشد ۹۵ درصدی برقراری پرواز از طریق فرودگاه خرم آباد طی امسال نسبت به سال ۹۰ خبر داد.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۶ پرواز تهران خرم آباد و بالعکس و همچنین یک پرواز خرم آباد - مشهد و بالعکس و یک پرواز خرم آباد عسلویه به صورت رفت و برگشت در فرودگاه خرم آباد برقرار است.