ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسه‌ای با امیر شمسایی داشتیم و برخی مسائل از بیرون تیم بود که هدف نهایی آن، از بین بردنشان و شخصیت شمسایی و ضربه زدن به ماهان بود و در ‌‌نهایت تصمیمی که گرفتیم به نفع ماهان تمام شد.

وی افزود: جدایی شمسایی از ماهان توافق طرفین بود البته شمسایی از تیم ما جدا نشده بلکه وی از این به بعد به عنوان مشاور به ما کمک می‌کند و او به عنوان فردی ارزشی و جانباز، صلاح نبود که خراب شود و قداست وی باید حفظ می‌شد.

مدیر عامل باشگاه ماهان تندیس گفت: عده‌ای می‌خواستند شمسایی را خراب کنند اما با هوشیاری باشگاه ماهان و شخص شمسایی این موضوع کنترل شد و در حال حاضر هم کادر فنی ما با خرد جمعی اداره می‌شود اما غیاثی حرف آخر را می‌زند.

شریفی بیان داشت: ماهان تندیس از غیاثی حمایت می‌کند و تا پایان فصل پشت غیاثی هستیم البته ممکن است یک مربی قمی را به تیم اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: شمسایی خودش احساس می‌کرد و اعلام کرد که وحید غیاثی می‌تواند اداره تیم را در دست بگیرد و ما در فضایی کاملا صمیمی قطع همکاری کردیم البته این موضوع به صورت کامل نبوده زیرا به او گفتیم که باید در کنار تیم بماند و به عنوان مشاور عالی باشگاه هم کارش را ادامه می‌دهد.

شریفی خاطرنشان کرد: ما دو سال پیش هم با شمسایی کار کردیم و او نظرش این بود که محسن حسن‌زاده در آن سال تیم را در دست بگیرد و تا قهرمانی هم پیش رفتیم.