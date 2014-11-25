اعضای بدن معلم "چاروسایی" به بیماران نیازمند اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، "شکرعلی فرزاد" معلم متعهد عرصه تعلیم و تربیت روز گذشته بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت.

وی با ۱۲ سال سابقه خدمت درعرصه تعلیم وتربیت مدیرهنرستان شبانه روزی شهدای چاروسا درشهرستان کهگیلویه بود.

با تلاش پزشکان پیوند اعضای شیراز، ۹ عضو بدن آن مرحوم ازجمله قلب، کلیه، کبد، لوزالمعده، مردمک وقرنیه چشم به هفت بیمار نیازمند اهداء شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان با صدور پیامی درگذشت این معلم فداکار را تسلیت گفت.

در پیام هادی زارع پور آمده است:

خدمتگزاری درعرصه تعلیم وتربیت توفیقی الهی است که نصیب باغبانان بوستان ادب شده است.

جداشدن گلی از گلستان معرفت و باغ دانش ضایعه ای جبران ناپذیر و غمی جانکاه برای بازماندگان است.

مصیبت بزرگ عروج این همکارعزیز را به خانواده محترم، همکاران عزیز فرهنگی ام، بستگان، جامعه فرهنگی، دانش آموزی بویژه مردم شریف وقدرشناس بخش چاروسا تسلیت عرض نموده و ازخداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر عظیم خواهانم.