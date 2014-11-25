به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی بعد ازظهر سه‌شنبه در ششمین کارگروه تخصصی اشتغال استان با بیان اینکه ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به بانک‌های استان اختصاص یافته است، اظهارکرد: از این میزان ۱۰ میلیارد تومان به صنوق مهر امام رضا(ع) ابلاغ شده است.

رضایی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی تا پایان سال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال استان را جذب کنند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی ۱۶ میلیارد تومان به اداره کل کمیته امداد ابلاغ شده است، افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تمام پرونده‌های ارسالی در سال گذشته را بازبینی و در راستای جذب تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال استان تلاش کند.

رضایی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی که با صندوق مهر امام رضا(ع) مبنی بر ارائه طرح اشتغالزایی تفاهم‌نامه دارند موظفند ظرف دو ماه نسبت به معرفی طرح‌های واجد شرایط خود به این بانک اقدام کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد: اداره کل فنی و حرفه‌ای استان نتایج طرح‌های پژوهشی و نیازسنجی را در هفتمین کارگروه تخصصی اشتغال استان ارائه دهد.

رضایی عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی مانند روند گذشته درخواست‌های مشاغل خانگی را بررسی کرده و آنها را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

وی تعهد اشتغال استان را در سال جاری ۱۰ هزار فرصت شغلی عنوان کرد و بیان داشت: تا پایان سال جاری تلاش خواهیم کرد میزان تعهد اشتغال خود را افزایش دهیم.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی در پایان بر فعالیت بهتر و بیشتر کمیته اشتغال شهرستان‌ها تاکید کرد.