تنها 20 درصد دانش آموختگان ايراني از دانش پايه اي رياضي در موقعيت هاي روزمره استفاده مي كنند // توسعه علم رياضيات نياز به عزمي ملي دارد

دكتر عباس رحيمي نژاد در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: با وجود استعداد بالاي دانش آموزان ايراني و درخشش آنها در المپيادهاي جهاني، نتيجه مطالعت انجام شده بر عملكرد آنان در درس رياضيات گوياي پايين تر بودن توانايي كاربري اين دانش در آنها بوده است.



وي ادامه داد: انجمن بين المللي ارزشيابي موفقيت تحصيلي (IEA) اقدام به برگزاري پنج مطالعه بين المللي در زمينه علم رياضيات كرده است كه از اين ميان پروژه "تيمز" كه به مطالعه روند بين المللي موفقيت، رياضي و علوم مي پردازد با شركت حدود پنجاه كشور اجرا شد.



نتايج مطالعات نشان مي دهد تنها سه درصد از دانش آموزان سوم راهنمايي ايراني در سطح اهداف بالا در پروژه تيمز، يعني داشتن توانايي كابرد دانش و فهم رياضي در موقعيت هاي نسبتا پيچيده را دارا هستند، اين در حالي است كه عملكرد ميانگين جهاني 23 درصد است هماهنگ كننده ملي "تيمز" 2003 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: اين پروژه با هدف شناخت نقاط ضعف و قدرت كشورها در برنامه ريزي آموزش رياضيات در سطح ملي و همچنين آگاهي از عملكردشان در سطح بين المللي اجرا شده است.



استاديار دانشگاه تهران فزود: يافته ديگر اين پروژه گوياي اين امر است كه تنها 20 درصد دانش آموختگان ما توانسته اند در سطوح متوسط اهداف رياضيات "تيمز"، يعني استفاده از دانش پايه اي رياضي در موقعيت هاي روزمره و ساده زندگي عمل كنند، اين در حالي است كه ميانگين عملكرد بين اللملي در اين زمينه 49 درصد بوده است .



وي در خصوص ارائه راهكارهاي ارتقاء سطح عملكرد آموزش رياضي مقاطع مختلف تحصيلي بيان داشت: براي برطرف كردن مشكل توسعه علم رياضيات در كشور بايد با توجه همه جانبه و عزمي ملي به امر آموزش اين علم پرداخته شود.

دكتر عباس رحيمي نژاد اضافه كرد: تقويت محورهاي توجه به نقش تعيين كننده معلمين و اساتيد در آموزش اين علم و همچنين بالا بردن سطح مهارت هاي آنها جهت پرورش تفكر رياضي در دانش آموزان و دانشجويان از طريق برنامه ريزي دقيق براي انتخاب آموزش قبل و ضمن خدمت مي تواند موثر واقع شود.