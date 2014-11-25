نگاهی به اتفاقات تمرین پرسپولیس/ بدقولی مسئولان به بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای برگزاری دیدار جام حذفی برابر گل گهر سیرجان آماده می کند، عصر امروز سه شنبه تمریناتش را در مجموعه ورزشی شهید درفشی‌فر برگزار کرد. حاشیه ها و اتفاقات این تمرین را در زیر می خوانید:

* پیش از آغاز تمرین بازیکنان و کادر فنی جلسه 10 دقیقه ای را برگزار کردند.

* مسئول ورزشگاه درفشی فر با خبرنگاران رفتار مناسبی نداشت. این برای چندمین بار است که چنین اتفاقی رخ می دهد.

* محمد پنجعلی حدود 30 دقیقه قبل از تمرین در مجموعه حاضر شد و بعد از دقایقی و صحبت با کادر فنی پرسپولیس درفشی فر را ترک کرد.

* رضا حقیقی که در دربی دچار مصدومیت شده بود امروز هم تنها غایب قرمزها به شمار می رفت. مجتبی محرمی هم دیگر غایب تمرین پرسپولیس بود.

* محمد نوری کاپیتان پرسپولیس تنها بازیکنی بود که در ابتدای تمرین صحبت های اختصاصی را با حمید درخشان انجام داد و به صورت اختصاصی تمرین کرد.

* یکی از اعضای تدارکات تیم از ناحیه پا دچار مصدومیت شده توسط بازیکنان و کادر فنی تیم پیگیر حال او بودند.

* تمرین پرسپولیسی ها با دویدن های کوتاه آغاز شد و دروازه بانان هم در این تمرین همراه سایر اعضای تیم به گرم کردن بدن هایشان پرداختند.

* حدود 20 هوادار تمرین امروز پرسپولیس را از نزدیک نظاره گر بودند.

* یکی از هواداران در جایگاه فیلمبرداری مجموعه درفشی فر حضور داشت که مسئولان حراست مجموعه به او تذکر دادند تا پایان بیاید اما این اتفاق رخ نداد و کار به درگیری فیزیکی کشید!

* آقا وسط تمرین دیگری بود که درخشان برای پرسپولیسی ها در نظر گرفته بود و در آن سرمربی پرسپولیس روی پرسینگ یا پاس کاری های دقیق تاکید داشت.

* بازیکنان بعد از دقایقی در دو گروه سفید و سبز به فوتبال در نصف زمین مشغول شدند.

* امید عالیشاه هم با وجود حضور در تمرینات اولیه در فوتبال شرکت نکرد و به دویدن دور زمین پرداخت. او اعلام کرد که به علت درد از ناحیه همسترینگ نمی تواند در فوتبال شرکت کنم.

* حمید درخشان چندین بار بازی را قطع کرد و به بازیکنان تذکرات فنی را داد.

* پرسپولیسی ها بعد از دقایقی به پنالتی زدن مشغول شدند که سوشامکانی عملکرد خوبی در این تمرین داشت و چندین پنالتی را مهار کرد. او چندین بار هم پشت توپ ایستاد و پنالتی ها را تبدیل به گل کرد.

* در پایان تمرین در حالی که تعدادی از بازیکنان پرسپولیس مجموعه را ترک کرده بودند به درفشی فر بازگشتند که ظاهرا جلسه ای میان بازیکنان و کادر فنی برگزار شود. قرار بود پاداش پیروزی برابر استقلال را به بازیکنان پرداخت کنند که این اتفاق رخ نداد و مسئولان بدقول شدند.