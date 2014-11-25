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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۰۷

امیری خبر داد:

وجود ۱۱۴ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

وجود ۱۱۴ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

بناب – خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بناب از وجود ۱۱۴ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید رئیس مرکز آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از این واحد با بیان اینکه از رقم فوق چهار رشته برای دانشجویان دکتری و ۳۶ رشته کارشناسی ارشد است، گفت: هم اکنون ۶هزار و ۳۰۰ نفر دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی و یک هزار نفر دانشجو در دانشکده سمای این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند که نشان از وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالا در این واحد است.

وی با تاکید بر اینکه تصویب رشته های جدید کارشناسی ارشد و دکترا برای واحد بناب موج امید و نشاط را با خود به ارمغان آورده، ادامه داد: تصویب رشته های جدید مسئولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد بناب را در حرکت به سمت ارتقای علمی و  توسعه کیفی دانشگاه مشتاق تر کرده است.

امیری با اشاره به اینکه بستر و زیرساخت لازم برای توسعه بیشتر واحد بناب وجود دارد، گفت: شعار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ارتقای کیفیت در عرصه رقابت علمی است.

لازم به توضیح است که در جریان سفر یک روزه رئیس مرکز آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به شهرستان بناب وی ضمن بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی بناب، حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) و مجتمع فولاد بناب، با امام جمعه و تولیت حوزه علمیه شهرستان بناب دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 2428937

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