وجود ۱۱۴ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید رئیس مرکز آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از این واحد با بیان اینکه از رقم فوق چهار رشته برای دانشجویان دکتری و ۳۶ رشته کارشناسی ارشد است، گفت: هم اکنون ۶هزار و ۳۰۰ نفر دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی و یک هزار نفر دانشجو در دانشکده سمای این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند که نشان از وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالا در این واحد است.

وی با تاکید بر اینکه تصویب رشته های جدید کارشناسی ارشد و دکترا برای واحد بناب موج امید و نشاط را با خود به ارمغان آورده، ادامه داد: تصویب رشته های جدید مسئولان، اساتید، کارکنان و دانشجویان واحد بناب را در حرکت به سمت ارتقای علمی و توسعه کیفی دانشگاه مشتاق تر کرده است.

امیری با اشاره به اینکه بستر و زیرساخت لازم برای توسعه بیشتر واحد بناب وجود دارد، گفت: شعار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب ارتقای کیفیت در عرصه رقابت علمی است.

لازم به توضیح است که در جریان سفر یک روزه رئیس مرکز آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی به شهرستان بناب وی ضمن بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی بناب، حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) و مجتمع فولاد بناب، با امام جمعه و تولیت حوزه علمیه شهرستان بناب دیدار و گفتگو کرد.