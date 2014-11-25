پژوهش زیر بنای تمامی فعالیت های آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، صمد صمدیان عصر سه شنبه در اولین جلسه کاری خود بعد از انتصاب در این سمت، پژوهش را زیر بنای تمامی فعالیت های آموزش و پرورش خواند و گفت: امروزه در دنیا، پژوهش و تحقیق حرف اول و آخر را در نظام های تعلیم و تربیت می زند و حرکت ما باید به این سمت و سو باشد.

صمدیان با اشاره به سوابق، دیدگاه ها و انتظارات مدیر کل آموزش و پرورش استان در حوزه معاونت پژوهشی اداره کل گفت: خوشبختانه حمایت های مناسبی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان در زمینه پژو هشی انجام می شود که باید ضمن استفاده مناسب از این فرصت، پژوهش و تحقیق را سرلوحه امورات در کل حرکت های آموزش و پرورش قرار دهیم.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی در ادامه با یاد آوری نزدیکی هفته پژوهش گفت: باید تا می توان قدرت و تاثیر گذاری پژوهش را در این هفته به نمایش بگذاریم و با توان هرچه تمام تر دست آوردهای حوزه پژوهشی را به همگان نشان دهیم و توجه جامعه را به مقوله تحقیق و پژوهش معطوف داریم.

وی با اشاره به نقش پژوهشکده های دانش آموزی گفت: خوشبختانه هم اکنون د تمامی نواحی و مناطق اموزش و پرورش دارای پژوهشسرا هستیم که این امر می تواند فرصت طلایی برای تمامی دانش آموزان به شمار رود.