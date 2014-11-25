تهران و مشهد به فینال مسابقات فوتسال شهرداری های کلانشهرهای کشور راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز این مسابقات دو دیدار از مرحله نیمه نهایی برگزار شد که طی آن تیم تهران با برتری 5 بر 4 مقابل اصفهان به دیدار فینال رسید و تیم مشهد موفق شد با برتری 2 بر 1 مقابل قم، حریف تهران در دیدار پایانی شود.

در این راستا تیم های اصفهان و قم در دیدار رده بندی و برای کسب کاپ برنز به مصاف هم می روند و تهران و مشهد برگزار کننده دیدار فینال این دوره از رقابتها هستند.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سردار رشید اسلام، شهید مهندس مهدی باکری در ارومیه از اول آذرماه سال جاری در ارومیه در حال برگزاری است.

12تیم از شهرداری های کلانشهرهای کشور در این مسابقات حضور دارند و ۸۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی این دوره از مسابقات که قریب به ۲۵۰ نفر در آن در قالب ۱۲ نفر بازیکن، سرپرست، مدیر و مربی حضور دارند، مسئولیت برگزاری را بر عهده گرفته اند.

جام (کاپ) این دوره از مسابقات توسط قنبری یکی از هنرمندان ارومیه طراحی شده است که به صورت معرق خمره ای است، این جام از ۹۶۳ قطعه و از جنس ریشه درخت گردو و به ابعاد ۵۰ سانتی متر در ۱۸ سانتی متر و در مدت یک ماه ساخته شده است.