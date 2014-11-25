به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب مرادی در حاشیه مراسم جمع آوری و بسته بندی طرح «یک نذری ساده» درباره نحوه شکل گیری این ایده و دلیل انجام چنین نذری گفت: راهپیمایی نجف تا کربلا از نظر تعداد جمعیت و احساس و عواطفی که در آنجا به وجود می آید، مهمترین رویداد جهان اسلام است.

وی اظهارداشت: در زمان طراحی این برنامه به نظرمان مهمترین گروهی که جای شان در کربلا خالی بود و نتوانستند به این سفر بروند،مادران شهدا بودند.به همین دلیل این نظر به نیابت از مادران شهدایی که کربلا نرفته اند، انجام شد.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،مهمترین پیام فرهنگی این طرح را یادآوری نعمت امنیت در ایران و عراق به برکت خون شهدا دانست و افزود: زائران و همچنین افرادی که راهی این سفر نیستند،زمانی که این خبر را می شنوند و از این برنامه مطلع می شوند، ناخودآگاه به یادشان می‌ماند که رفتن به کربلا و امنیتی که امروز در ایران و عراق است، مدیون خون شهدا و صبر پدران و مادران شهدا است.

وی تصریح کرد: این دین و احساسی است که برای سلامت روح و روان خودمان هم به آن نیاز داریم و از جهتی دیگر شکر نعمت های خدا است که انشاالله این مسیر را برای شیعیان باز نگه می‌دارد.

مرادی یادآورشد: اطلاع رسانی این طرح تنها از طریق فضای مجازی و اینستاگرام انجام گرفته و این اقدام نیز خود ارزیابی بود تا ببینیم عملکرد فعالان رسانه های مجازی در موضوعات ارزشی چگونه است که نتایج آن برای ما بسیار چشم گیر بود.

وی افزود: این طرح یک حرکت مردمی است و ریالی از بودجه عمومی کشور استفاده نشده است. این بسته ها در مسیر نجف تا کربلا در یکی از موکب های دانشجویی بین زائران توزیع می شود.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: با توجه به این که برای ارسال این بسته ها محدودیت زمانی داریم، علاقه مندان به شرکت در این حرکت مردمی تنها تا فردا چهارشنبه 5 آذر فرصت دارند،کمک های نقدی وغیرنقدی خود را به فرهنگسرای شفق ارسال کنند. این طرح قرار بود تنها در طول 2 روز انجام شود اما باتوجه به درخواست ها و استقبال مردم به مدت 2 روز دیگر تمدید شد. این طرح تا فردا هم تمدید می شود اما نذورات فردا تنها به صورت متمرکز در فرهنگسرای شفق جمع آوری و بسته بندی خواهد شد.

در طرح «یک نذری ساده» با مشارکت شهروندان و به نیابت از مادران شهدایی که کربلا را ندیده اند، نذورات مردمی در دو بخش نقدی و اقلام، به منظور تهیه یک نذری ساده (آجیل مشکل گشا) برای زائران پیاده روی نجف تا کربلا در اربعین حسینی جمع آوری می‌شود.

این نذورات امروز در فرهنگسرای شفق تجمیع و آماده ارسال به کربلا شد.