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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۳۵

امامی خبر داد:

آموزش مهندسان کشاورزی مازندران در طرح همگام با کشاورز

آموزش مهندسان کشاورزی مازندران در طرح همگام با کشاورز

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مازندران از آموزش ۵۰۰ نفر از مهندسین کشاورزی در راستای اجرای طرح همگام با کشاورز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی عصر سه شنبه در در حاشیه نمایشگاه و فروشگاه اقتصاد مقاومتی در مورد طرح همگام با کشاورز گفت : این طرح در راستای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی سعی دارد گام مهمی در جهت تحقق آرزوهای امام (ره) و رهبری در خوکفایی تولید بردارد.

وی افزود : فاصله موجود بین متوسط کشاورزان نمونه و معدل کشاورزی، ناشی از رعایت مواردی توسط کشاورزان است که بدیهی است با آموزش صحیح و نظارت بر حسن اجرای آموزش ها میتوان میزان تولید را در مزارع هدف به مقدار قابل توجهی افزایش داد.

امامی در مورد پایگاه اطلاع رسانی شباب روستا گفت : این پایگاه اطلاع رسانی بستر ارتباطی کانون های روستایی و مراکز بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی است تا خدمات مشورتی، آموزشی و سامانه های اطلاعاتی متنوعی را در اختیار کشاورزان قرار دهد ...درحال حاضر پایگاه اطلاع رسانی شباب روستا شامل شبکه مشورتی کشاورزی روستا، شبکه تجارت روستا و کتابخانه است.

کد مطلب 2429002

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