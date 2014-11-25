آموزش مهندسان کشاورزی مازندران در طرح همگام با کشاورز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امامی عصر سه شنبه در در حاشیه نمایشگاه و فروشگاه اقتصاد مقاومتی در مورد طرح همگام با کشاورز گفت : این طرح در راستای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی سعی دارد گام مهمی در جهت تحقق آرزوهای امام (ره) و رهبری در خوکفایی تولید بردارد.

وی افزود : فاصله موجود بین متوسط کشاورزان نمونه و معدل کشاورزی، ناشی از رعایت مواردی توسط کشاورزان است که بدیهی است با آموزش صحیح و نظارت بر حسن اجرای آموزش ها میتوان میزان تولید را در مزارع هدف به مقدار قابل توجهی افزایش داد.

امامی در مورد پایگاه اطلاع رسانی شباب روستا گفت : این پایگاه اطلاع رسانی بستر ارتباطی کانون های روستایی و مراکز بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی است تا خدمات مشورتی، آموزشی و سامانه های اطلاعاتی متنوعی را در اختیار کشاورزان قرار دهد ...درحال حاضر پایگاه اطلاع رسانی شباب روستا شامل شبکه مشورتی کشاورزی روستا، شبکه تجارت روستا و کتابخانه است.