توجه به اقتصاد مقاومتي مهمترين رويكرد بسيج/ پرداخت 100 ميليارد ریال تسهيلات در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار اسحاق هراسانيان عصر سه شنبه در همايش اقتصاد مقاومتي شهرستان دامغان در محل مديريت جهاد كشاورزي شهرستان دامغان اظهار داشت: بسيج برگرفته از مردم است و طرح ها و پروژه هاي خود را با همراهي و همكاري مردم اجرا مي كند.

وي اضافه كرد: در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري شد بسيج با تاسي از رهنمودهاي ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب طرح ها و برنامه هاي اقتصادي خود را به عزم ملي و مديريت جهادي دنبال و پيگيري مي كند.

افتتاح 50 طرح اقتصاد مقاومتي با محوريت اشتغال خانگي

جانشين فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با اشاره به افتتاح 50 طرح اقتصاد مقاومتي با محوريت اشتغال خانگي در هفته گراميداشت بسيج در اين استان افزود: امسال 100 ميليارد ریال اعتبار در بخش اقتصاد مقاومتي به صورت تسهيلات به متقاضيان واگذار شد.

هراسانيان با یادآوری اینکه از اين ميزان اعتبار 80 ميليارد ریال تسهيلات به صورت عقود اسلامي و 20 ميليارد ریال ديگر به صورت قرض الحسنه بوده است تصریح کرد: با اعطاي اين تسهيلات 930 طرح اقتصاد مقاومتي از سوي بسيج سازندگي سپاه قائم آل محمد(عج) استام سمنان به مرحله اجرا در آمد.

وی صفا و صميميت را دكترين بسيجي دانست و افزود: به بركت خون پاك شهدا و حضور بسيجيان در تمامي صحنه ها انقلاب اسلامي ايران به ديگر كشورها صادر شد و كشورهاي منطقه از انقلاب ما الگو گرفتند.

320 بسيجي عضو كانون بسيج مهندسان دامغان هستند

فرمانده سپاه ناحيه دامغان نیز در این همایش از عضويت 320 بسيجي در كانون بسيج مهندسان شهرستان خبر داد و افزود: 227 نفر از این افراد را برادران و 93 نفر ديگر را خواهران تشكيل مي دهند.

سرهنگ پاسدار سيد محمدرضا حسيني از تشكيل هسته علمي در كانون بسيج مهندسان این شهرستان خبر داد و گفت: تاكنون 15 پايگاه مقاومت بسيج مهندسان در شهرستان تشكيل و پنج پايگاه ديگر به زودي ايجاد و راه اندازي مي شود.

هفته گراميداشت بسيج از 30 آبان آغاز و تا 6 آذر ماه ادامه دارد.