آشنا ساختن مددجویان با قابلیت های فردی وظیفه بهزیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس نصیری فرد عصر سه شنبه در نشست بررسی آسیب های اجتماعی تقابل سنت و مدرنیته در اداره کل بهزیستی استان سمنان ضمن بیان اینکه مهمترین وظیفه بهزیستی تقویت امور فرهنگی جامعه و تغییر افکار مددجویان است اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی خانواده امروز رسیدگی به آسیبهای تقابل سنت و مدرنیته است.

وی با اشاره به این مطلب که این موضوع نسبت به جامعه هدف بهزیستی با حساسیت بیشتری دنبال شده و به صرف انرژی و صبوری مضاعف نیاز دارد عنوان کرد: بسیاری از تحصیل کردگان توان خوب زندگی کردن را ندارند و برای ساختن یک زندگی مطلوب باید مهارتهای ایرانی اسلامی را آموخت و در این زمینه مطالعات گوناگونی انجام داد تا در خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش کارنامه موفقی داشت.

معاون آموزشی و فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به حدیثی از پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) گفت: معلول کسی است که خیری به کسی نمی رساند، دیگران از شر او در امان نیستند و بر روی زمین با تکبر راه می رود.

نصیری فر در خاتمه، معلولیت جسمی را بخش کوچکی از تعبیر معلولیت در روانشناسی تربیتی برشمرد و تصریح کرد: از دیدگاه روانشناسان، هر فردی که نتواند خود را بر اساس بایدها و نبایدهای اجتماعی تطبیق دهد معلول است و طبق این تعریف، گستره بیشتری از یک جامعه دچار انواع معلولیت ها هستند.