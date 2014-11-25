رم در دقیقه 90 برد را از دست داد/ پیروزی پرگل پورتو

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم رقابتهای گروهی لیگ قهرمانان اروپا از ساعت 20:30 سه شنبه شب با برگزاری دو مسابقه آغاز شد که از گروه E تیم رم در زمین زسکا مسکو با تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد تا با یک امتیاز میدان را ترک کند.

رمی‌ها با گلی که فرانچسکو توتی در دقیقه 43 به ثمر رسانده بود نیمه اول را برنده از زمین خارج شدند و حتی تا دقیقه 90 نیز 3 امتیاز حساس این بازی را در مشت خود داشتند اما در این لحظه واسیلی برزوتسکی گلزنی کرد تا اندوخته‌های رم بر باد برود. با این نتیجه رم و زسکا هر کدام با 5 امتیاز و تنها به خاطر تفاضل گل در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند.

همزمان از گروه H هم تیم باته بوریسوف میزبان پورتو پرتغال بود که این بازی را تیم پورتو با 3 گل برنده شد. هکتور هررا(56)، جکسون مارتینز(65) و کریستین تیو(89) در نیمه دوم این بازی برای پورتو گلزنی کردند تا یک برد ارزشمند خارج از خانه برای این تیم به دست آید.

پورتو با این برد 13 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کرد. تیم باته بوریسوف هم با 3 امتیاز در رده سوم جدول باقی ماند.