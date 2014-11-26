شبکه آبرسانی به 30 درصد نقاط استان بوشهر قطع شد

کیقباد یاکیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارندگی‌های امروز در استان فارس باعث شده تا شاهد بروز سیلاب و گل‌آلود شدن آب در رودخانه شاپور در بالادست شبکه آبرسانی خط کازرون که تامین کننده بخشی از آب استان بوشهر است، باشیم.

وی با اشاره به ورود روزانه 80 هزار متر مکعب آب در خط کازرون به استان بوشهر، اضافه کرد: گل‌آلود شدن چشمه آب باعث شده تا تصفیه خانه از مدار خارج شود و آب بخش‌هایی از استان بوشهر نیز به علت این موضوع قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: این خط آبرسانی به شهرهای دالکی، وحدتیه، برازجان، آب‌پخش، سعدآباد، بخشی از شبانکاره و روستاهای اطراف این شهرها را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه شهرها و روستاهای مسیر برازحان به بوشهر نیز از طریق این خط تغذیه می‌شوند، اضافه کرد: نیمی از آب شهر بوشهر نیز از این طریق تامین می شود که تا زمان رفع مشکل، آب مناطق یاد شده قطع خواهد بود.

یاکیده ادامه داد: در زمان بروز اینگونه مواقع، معمولا بین 48 تا 72 ساعت زمان برای رفع مشکل و اتصال مجدد آب سپری می شود که امیدواریم اینبار شاهد رفع مشکلات در زمانی کمتر باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب توسط همه مشترکین در سطح استان به ویژه درمناطق یاد شده شد و افزود: این آمادگی را داریم که در صورت کمبود آب، آبرسانی با استفاده از تانکر را در سطح شهرها و روستاها انجام دهیم.