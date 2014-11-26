نمايشگاه بزرگ کتاب  قشم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بزرگ کتاب منطقه آزاد قشم با حضور ناشران مطرح کشور و بالغ بر ۲۰۰۰۰ عنوان کتاب توسط مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم برگزار شد.

نمایشگاه بزرگ کتاب قشم با شعار ' ترویج فرهنگ کتاب و ترویج امید ' در بخش های علمی، تاریخی، ادبیات، فرهنگ قرآنی و دینی، سیاسی و بخش کودک و نوجوان پذیرای علاقمندان است.

در برنامه این نمایشگاه بخش کتاب های داخلی با هشت هزار عنوان کتاب ویژه بزرگسالان از ۱۶۵ ناشر در ۸۰۰ متر فضا، آماده ارائه خدمات به دوستداران کتاب است.

بخش کتاب های خارجی این نمایشگاه نیز براساس نیاز دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فعال در منطقه آزاد قشم با هشت هزار عنوان در ۶۰ موضوع مختلف تخصصی و به زبان های لاتین و عربی دایر شده است.

بخش کتاب کودک و نوجوان این نمایشگاه نیز در فضای ۴۸۰ متر با بیش از چهار هزار عنوان کتاب و تقسیم بندی آن براساس گروه سنی خردسالان تا ۱۶ سال نیز از مواردی بود که مدیر ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم به آن اشاره کرد.

اختصاص ۱۰۰ متر فضا برای دو هزار عنوان کتاب مورد نیاز دانشجویان دانشگاه های قشم نیز به عنوان بخش ویژه این نمایشگاه است.

با پایان یافتن دوره ۱۰ روزه این نمایشگاه، کتاب های این بخش با هدف استفاده دانشجویان به کتاب فروشی ویژه این قشر آینده ساز کشور در شهر قشم منتقل خواهد شد.

در این نمایشگاه همچنین موضوعات مهم ماه محرم و صفر با ارائه آثار هنرمندان جزیره قشم شامل تابلوهای مرتبط با قیام عاشورای حسینی مورد توجه قرار گرفته است.

نمايشگاه بزرگ کتاب قشم با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم، ائمه جمعه اهل تشیع و سنت و مسئولين و دست اندركاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان منطقه آزاد قشم از سه شنبه ۴ آذر لغايت ۱۴ آذر ماه از ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های قشم برپاست.