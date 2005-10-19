سفر عمرو موسي به عراق با اهداف سياسي صورت مي گيرد/ عراقي ها تصميمات اتحاديه عرب را نمي پذيرند

استاد دانشگاه كويت در گفتگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر، با تاكيد بربي نتيجه بودن سفرعمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب به عراق اظهار داشت : ملت عراق نيز ازمواضع اين اتحاديه تنفر دارند و همزماني اين سفربا محاكمه صدام و برگزاري همه پرسي خود نشانه سياسي بودن اين سفراست.

صلاح الفضلي درپاسخ به اين سوال كه چرا اتحاديه عرب برگزاري كنفرانسي موسوم به "آشتي ملي" را درعراق مطرح كرد، گفت : كشورهاي عربي خود را درتنگنا يافتند زيرا دربين كشورهايي كه هيات هاي ديپلماسي به عراق اعزام كردند اتحاديه عرب تيم يا هياتي ديپلماسي را به اين كشور اعزام نكرد. درحالي كه بايد اين امر پيش ازاين انجام مي شد و به اين دليل تلاش كردند تا اين مساله را با طرحي موسوم به كنفرانس آشتي درعراق برطرف كنند.

الفضلي درادامه تاكيد كرد واضح و آشكاراست كه اتحاديه عرب براي كمك به اهل تسنن و حمايت ازموضع و تصورات آنان مبني برحقوق ازدست رفته شان به اين كشورسفرخواهد كرد .



وي درباره اين سوال مهر كه آيا انتخاب نام "آشتي ملي" براي اين كنفرانس مي تواند تلاشي براي برقراري روابط بين احزاب مختلف عراقي با حزب بعث باشد ، گفت : اغلب عراقي ها برعدم برقراري رابطه يا مذاكره با حزب بعث و همچنين بازگشت اين حزب به صحنه سياسي تاكيد دارند.

اين تحليلگر مطبوعات كويت درپاسخ به اين سوال كه چرا عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب بروزجنگ داخلي را درعراق هشدارداد ،" اظهار داشت : موضع مخالف عمرو موسي با آنچه درعراق مي گذرد مشخص و براي همه شناخته شده است اما مقام مسئولي مانند عمرو موسي نبايد چنين اظهاراتي ارائه دهد.

صلاح الفضلي درباره اين سوال مهر كه آيا دبيركل اتحاديه عرب در سفر به بغداد با صدام ديدارخواهد كرد، خاطرنشان كرد به نظرمن عمروموسي جرات ندارد كه مساله ديداربا صدام را با عراقي ها مطرح كند. به ويژه كه اين موضوع منجر به آن مي شود كه وي با طرح چنين مساله اي از سوي بسياري از كشورها مانند آمريكا ، انگليس و كشورهاي حاشيه خليج ( فارس) ازجمله كويت و عربستان تحت فشار قرارگيرد.

وي درباره اينكه چرا مجمع ملي عراق براي سفرعمروموسي به عراق شروطي را وضع كرد و چرا هيات اعزامي ازسوي اتحاديه عرب در بغداد مورد حمله مسلحانه قرارگرفت، گفت : اعضاي مجمع ملي عراق درواقع با انجام چنين اقدامي حركتي پيشگيرانه انجام دادند و درنتيجه ازاهميت سفر وي به عراق كاسته شد و مي توان گفت به نوعي ازاين سفراستقبال نكردند و ميزان توقعات رانسبت به نتايج اين سفركاهش دادند.

اين تحليلگر كويتي درباره اينكه آيا درواقع عمرو موسي نماينده تمامي عرب ها است ، تصريح كرد در ظاهر مي توان چنين موضوعي را مطرح كرد كه موسي نماينده اتحاديه عرب است اما درحقيقت اين اتحاديه ضعيف است و همچنين بين كشورهاي عربي اختلافات اساسي وجود دارد.

وي افزود: اين كشورها نه تنها درمورد مساله عراق نيزموضع واحدي اتخاذ نكرده اند بلكه هيچ تصميم يا ديدگاه واحدي هم درمورد چگونگي برخورد با اوضاع كنوني عراق ندارند. تاجايي كه نمي توان درمورد موضع واحد كشورهاي عربي سخن به ميان آورد.

وي درپاسخ به اين سوال " مهر" كه آيا اين سفرعمرو موسي مي تواند با هدف سياسي انجام شود، خاطرنشان كرد به نظرمن سفر عمروموسي با شكست روبرو مي شود، زيرا ملت عراق به شدت ازمواضع اتحاديه عرب و كشورهاي عربي به طوركلي ، و به ويژه نسبت به عمروموسي در پي اظهارات اخيرش درمورد عراق تنفرو انزجاردارند.

صلاح الفضلي درپايان اين گفتگودرپاسخ به اين سوال خبرنگار " مهر" كه نظرشما درمورد نتايج احتمالي سفردبيركل اتحاديه عرب به عراق چيست ؟ گفت : معتقدم كه اين سفر نتيجه خاصي به دنبال نخواهد داشت وعراقي ها هر آنچه را كه از سوي اتحاديه عرب مطرح شود، نخواهند پذيرفت.