سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این سمینار سه روزه، گفت:هشت ماه کار فشرده انجام شده تا امروز شاهد برگزاری این سمینار باشیم.

حسن جولایی تصریح کرد: 38 سخنران از داخل کشور و کشور های کره، انگلیس و کانادا در این سمینار حضور دارند.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس، سه وزیر پیشین بهداشت در این سه روز سخنرانی خواهند داشت.

دبیر علمی سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: 170 مقاله به دبیر خانه سمینار ارسال شده که 75 مقاله به عنوان پوستر ارائه خواهد شد.

جولایی افزود: رونمایی از دو کتاب و کارگاه ترجمان دانش استراتژی از جمله برنامه های حاشیه ای این سمینار است.