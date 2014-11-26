9 هزار کرمانشاهی از خدمات طرح سفرنامه سلامت و امید برخوردار شدند

فرزین معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کرمانشاه به عنوان چهارمین استان در کشور میزبان سفر نامه سلامت و امید بود.

وی افزود: این طرح از اول آذر ماه در چهار شهرستان اسلام آباد غرب، جوانرود، صحنه و سنقر اجرا شد که بیش از ۹ هزار نفر از خدمات رایگان این طرح بهره مند شدند.

معتمدی گفت: طی ۴ روز اجرای طرح مذکور، پزشکان فوق تخصص، متخصص و عمومی با حضور در مناطق محروم به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بخش های مختلف پرداختند.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع ۴۵ پزشک فوق تخصص، متخصص و عمومی و همچنین ۸۶ پیرا پزشک در طرح سفرنامه سلامت و امید استان کرمانشاه به ارائه خدمت پرداختند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در پایان با موفقیت آمیز خواندن اجرای طرح مذکور در استان، یادآور شد: ارزش ریالی خدمات ارائه شده یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده است.