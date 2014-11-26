به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال فردا پنجشنبه با برگزاری چهار مسابقه ادامه پیدا می‌کند که در یکی از این بازی‌ها تیم صدرنشین مهرام مهمان نفت آبادان است. مهرام که پنج برد متوالی را در کارنامه دارد به دنبال ثبت ششمین پیروزی است و بعد به نظر می‌رسد در این بازی کار سختی داشته باشد.

تیم پتروشیمی بندر امام نیز این هفته مهمان فولاد هفت الماس قزوین است. فولاد هفت الماس تا اینجای کار تنها یک برد کسب کرده و آمار خوبی از خود بر جای نگذاشته است. این تیم در تلاش است در زمین خود نخستین دست به شگفتی بزرگی بزند و پتروشیمی را با صمد نیکخواه بهرامی شکست دهد. باید دید این شگفتی بزرگ رخ خواهد داد؟

پمینا اصفهان هم در زمین خود پذیرای ثامن مشهد است. شاید این فرصت خوبی برای نماینده اصفهان باشد تا بتواند نخستین برد فصل را کسب کند. این در حالی است که ثامن مشهد برای رسیدن به رده‌های بالایی جدول نیاز به برد در این بازی دارد.

در گرگان تیم شهرداری این شهر میزبان صنایع پتروشیمی است. گرگانی‌ها با وجود اینکه بازیکنان با تجربه‌ای در اختیار دارند تنها یک برد کسب کرده‌اند و به دنبال ثبت دومین برد فصل هستند. در آنسوی میدان تیم صنایع در جستجوی کسب نخستین برد فصل است. صنایع پتروشیمی فصل را خوب شروع نکرده و کار سختی را پیش روی دارد.