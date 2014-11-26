به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، موسسه تحقیقاتی "فیچ" در پی بررسی های انجام داده بروی کشورهای نفتی اعلام کرده اگر قیمت نفت در سال 2015 میلادی به سیر نزولی خود ادامه دهد، کشورهای اکوادور، آنگولا و ونزوئلا بیشترین آسیب را خواهند برد.

در ادامه این گزارش آمده است که کاهش قیمت نفت بودجه داخلی این کشورها را به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، این در حالی است که بحرین، اکوادور، آنگولا و ونزوئلا به دلیل تخمین بالای قیمت نفت در بودجه خود، آسیب پذیرترین کشورها خواهند بود.

در این گزارش از عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور دارای منابع مالی نفتی و بعد از آن روسیه که تولید کننده 14 درصد از نفت جهان است، یاد شده است.