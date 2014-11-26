ثبت 1290 میلی متر بارندگی در رامسر

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سامانه بارشی ثبت شده در شهرستان نوشهر نیز از ابتدای مهرماه تاکنون ۸۲۷ میلی بوده است.
وی گفت: متوسط بارش شهرستان رامسر در یکسال گذشته هزار و ۱۵۰ میلی متر بوده است که نشان می دهد میزان بارندگی امسال در شهرستانهای رامسرو نوشهر قابل ملاحظه بوده است.
وی عنوان کرد: در سامانه بارشی اخیر، در شهرستان رامسر ۲۰۱ میلی متر و نوشهر ۸۱ میلی متر بارندگی گزارش شده است.
دادشی درباره وضعیت جوی استان گفت: طبق پیش بینی ها بارندگی همچنان در استان ادامه دارد و به تدریج از اواخر امشب از بارندگی ها کاهش می شود.
وی با بیان اینکه آسمان استان در روز پنجشنبه نیمه ابری است گفت: از بعداز ظهر جمعه دوباره بارشهای پراکنده در استان آغاز می شود.