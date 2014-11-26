۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶

پلمب 13 واحد قالیشویی آلاینده در شهر ری

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از پملپ 13 واحد قالیشوئی در هفته جاری در شهرستان ری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  محسن شوکتی با اعلام این خبر گفت : در طی عملیات ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در این هفته، 13 واحد قالیشوئی آلاینده در حوزه کهریزک و باقرشهر این شهرستان پلمپ شدند.

وی با اشاره به اینکه این واحدها بدلیل هدایت فاضلاب خام به اراضی کشاورزی پلمپ شدند افزود: این واحدها ملزم به استاندارد نمودن پساب خروجی بوده و تا زمان اتخاذ تمهیدات لازم در این خصوص روند حقوقی این واحدها تحت پیگیری این اداره خواهد بود.

شوکتی در ادامه تصریح کرد: پایش وضعیت واحدهای آلاینده آب بر در سطح شهرستان از سوی این اداره بطور مستمر پیگیری شده و با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

