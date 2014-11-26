پلمب 13 واحد قالیشویی آلاینده در شهر ری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شوکتی با اعلام این خبر گفت : در طی عملیات ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در این هفته، 13 واحد قالیشوئی آلاینده در حوزه کهریزک و باقرشهر این شهرستان پلمپ شدند.

وی با اشاره به اینکه این واحدها بدلیل هدایت فاضلاب خام به اراضی کشاورزی پلمپ شدند افزود: این واحدها ملزم به استاندارد نمودن پساب خروجی بوده و تا زمان اتخاذ تمهیدات لازم در این خصوص روند حقوقی این واحدها تحت پیگیری این اداره خواهد بود.

شوکتی در ادامه تصریح کرد: پایش وضعیت واحدهای آلاینده آب بر در سطح شهرستان از سوی این اداره بطور مستمر پیگیری شده و با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.