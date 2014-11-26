گروه مذاکره کننده ایران با منطق مقابل آمریکا ایستاد/ در آمریکا و اروپا تبعیض نژادی حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، مذاکرات وین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: جریان مذاکرات خیلی خوب پیشرفت داشت و گروه مذاکره کننده با منطق و دلیل و استدلال در برابر آمریکا و اروپا ایستادند.

وی ادامه داد: حرف ما این است که انرژی بومی هسته‌ای داشته باشم جوانان و مردم ما زحمات زیادی کشیده‌اند و ما خواستار استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای هستیم اما زورگویان و غرب این را نمی‌خواهند.

تقدیر از تیم مذاکره کننده

استاد درس خارج فقه حوزه تأکید کرد: از کسانی که با قدرت در مذاکرات حاضر شده و روی خواسته‌های خود ایستادند و بر آن پافشاری کردند تشکر می‌کنم

سلفی گری و تکفیر خرافات است

وی در ادامه با جریان‌های تکفیری و سلفی اشاره کرد و ضمن تأکید بر اینکه این جریان‌ها را باید شناخت گفت: سلفی گری و تکفیر خرافات است که استکبار آنها را ایجاد کرد تا کشورهای اسلامی را ضعیف و حقیر کند تا در برابر استکبار نتوانند به خوبی مبارزه کنند.

آیت الله نوری همدانی به تلاش استکبار برای ایجاد اختلاف بین مسلمانان برای تضعیف اشاره و بیان کرد: یکی از این راه‌ها ایجاد مذاهب ساختگی است که دست ساز استکبار و صهیونیست است تا از این طریق مسلمانان با دست خود به یکدیگر حمله کنند.

وی روش تکفیری‌ها را استفاده از اسلام علیه اسلام عنوان و بیان داشت: وجود داعش موجب شد مسلمانان در مبارزه با استکبار ضعیف شده و این امر باعث تقویت صهیونیست‌ها شد که پایگاه استکبار است و اگر مسلمانان به جان یکدیگر نیفتند اسرائیل نمی‌تواند نفس راحت بکشد و به راحتی مسجد الاقصی را اشغال کند.

محکومیت حمله به بیت عالم بحرینی

این مرجع تقلید در ادامه به حمله به بیت شیخ عیسی قاسم، عالم برجسته بحرینی اشاره و افزود: حوزه علمیه هتاکی به بیت این عالم را محکوم کرده و علما در برابر این جریان سکوت نخواهند کرد زیرا شیخ عیسی قاسم از ظلم و بیدادگری آل خلیفه به ستوه آمده و در حیقت آل خلفه تقویت شده از سوی عربستان است.

وی در ادامه به کشته شدن یک سیاه پوست در آمریکا توسط پلیس و تبرئه شدن مجرم اشاره کرد و گفت: استکبار و آمریکا کشور ما را به نقض حقوق بشر محکوم می‌کند و این در حالی است که خود آنها هنوز نتوانسته‌اند تبعیض میان سیاه و سفید پوست‌ها را برطرف کنند که این امر ناشی از سلطه گری و خودبینی آنها است.

آیت الله نوری همدانی ضمن تأکید بر مجازات قاتل این سیاه پوست گفت: در حالی که اسلام 1400 سال پیش برای از بین بردن تبعیض نژادی به وجود آمد هنوز در آمریکا و اروپا تبعیض نژادی حاکم است.