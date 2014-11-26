فارس باید جایگاه برتر پزشکی خود در کشور و منطقه را حفظ کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز سمینار بین‌المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی در شیراز تاکید کرد: انتظار کشور و مابقی استانها از فارس توقعی متفاوت از سایر استان‌ها است زیرا فارس از گذشته دارای جایگاه والایی در پزشکی بوده است.

وی تصریح کرد: برگزاری این سمینار در شیراز نیز نشان از این جایگاه دارد که باید به بهترین شکل از این رویداد مهم استفاده کرد.

استاندار فارس با بیان اینکه تغذیه به طور مستقیم بر سلامت جامعه تاثیر گذار است، یادآور شد: امروز آنچه که باعث بروز مشکلات برای جامعه شده استفاده از فست فود ها است که در شیراز نیز هر روز شاهد افزایش آنها هستیم.

احمدی ادامه داد: زمانی می‌توانیم در عرصه‌های مختلف کارآمدی و پیشتاز کشورهای منطقه باشیم که مردمی با نشاط و با طراوت داشته باشیم.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید نیز به عرصه سلامت و بهداشت توجه ویژه دارد که در این راستا امروز شاهد رضایت مردم از وضعیت هزینه های درمان هستیم.

در ادامه این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در شیراز، گفت: شیراز به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شد و خوشبختانه طی مدت گذشته فعالیت های بسیار مناسبی نیز انجام شده است.

محمد هادی ایمانیه افزود: امروز با گذشته دو سال از اجرای این طرح شاهد این هستیم که کمتر اعلام نارضایتی مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه سلامت محوری در اولویت برنامه های ما قرار دارد، گفت: 35 مرکز سلامت محوری تا پایان سال جاری در شیراز راه اندازی می شود و همچنین واحد سلامت دهان و دندان نیز راه اندازی کرده ایم.