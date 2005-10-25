امروز درتاريخ

شهادت حضرت امير مومنان علي(ع) :



اميرالمومنين على (ع) چهارمين پسرابوطالب، درحدود سى سال پس ازواقعه فيل( عام الفيل) وبيست وسه سال پيش ازهجرت درمكه معظمه، از مادرى بزرگوار، به نام فاطمه، دختر اسد بن هشام بن عبدمناف ، روزجمعه سيزده رجب دركعبه (خانه خدا) به دنيا آمد. ايشان تا شش سالگى در خانه پدرشان ابوطالب بودند و مدت هفت سال نيز در خانه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)، - در آن مكتب كمال و فضيلت- تربيت شدند. على(ع )نخستين مردى بود كه به پيامبر( ص) گرويد و آمادگى خود را براى يارى و همراهى پيامبراكرم ص در تمام مواضع زندگي اعلام كرد. پيامبر اكرم(ص ) پس از اين وقايع بود كه فرمودند: اين على، برادر و وصى و وارث و جانشين من در ميان شما پس از من است . بعد از سيزده سال دعوت رسول خدا(ص ) در مكه، مقدمات هجرت آن حضرت به مدينه فراهم شد. در شب هجرت پيامبر اكرم( ص ) ، على(ع )در بستر رسول خدابه جاي ايشان خوابيد و آن شب كه اول ربيع الاول سال چهاردهم بعثت بود، ليلة المبيت ناميده شد در حالي كه در كمال آگاهي مي دانست جانش درخطر است و بر اساس روايات در همين شب آيه اى درباره على(ع )نازل گشت . آن حضرت در سال دوم هجرت با فاطمه زهرا(س) ازدواج كرد. ايشان در طول عمر پر بر كتشان درتمام غزوات ( مگريك غزوه ، كه جانشين رسول خدا درمد ينه بود.) و سريات بسياري شركت كرد و در تمامي اين غزوات شمشير برنده اسلام و عطوفت بخشنده نبوي و تجسم رافت و شجاعت اسلامي بودند .



در سال دهم هجرت، در پنجم ذىالقعده، پيامبر اكرم(ص )، على(ع) را به يمن فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت كند، و بر اثر دعوت وى بسيارى از مردم به دين مبين اسلام درآمدند. در همين سال بود كه قضيه غدير خم پيش آمد . رسول خدا(ص) در آن روز ضمن معرفى اميرالمومنين به عنوان جانشين خود، فرمود: هر كه را من مولا وآقاي اويم، اين على هم مولا و آقاي اوست. اين حديث را 110 نفراز صحابه و 84 نفر از تابعين و 360 نفر از دانشمندان اهل تسنن از قرن دوم تا قرن سيزدهم هجرى روايت كرده اند. ايشان پس از بيست و پنج سال سكوت و خانه نشيني ، در دوران حكومت پنج ساله شان دست به اصلاحات كلاني در جامعه آن روزگار زدند اما در همين زمان عواملى دست به دست هم داد و مانع اصلاحات و عدالتى كه على(عليه السلام) مي خواست شد.در اين مدّت، وقتِ اميرالمؤمنين بيشتر صرف خنثى كردن توطئه ها و مبارزه با ناكثين( پيمان شكنانى چون طلحه و زبير) و قاسطين( ستمگران و زورگويانى چون معاويه و پيروانش) و مارقين( خارج شوندگان از اطاعت على(عليه السلام) چون خوارج نهروان)، گرديد. اميرالمؤمنين(ع ) در تمام دوران عمر 63 ساله خود، در حدّ اعلاى پاكى و تقوا، درستى، ايمان و اخلاص، زندگى كرد و جز خدا هدفى نداشت .ايشان تمام عمرپر بركتشان را با طهارت و تقوا سپرى كرد و آراسته به تقوا خدا را ملاقات نمود. امام المتقين در خانه خدا به دنيا آمد ودرخانه خدا هم از دنيا رفت. شهادت آن حضرت در شب 21 رمضان سال چهلم هجرى اتفاق افتاد.در باره شهادت آن حضرت مورخين نوشته اند؛ زمانى كه امام علي(ع ) آماده مى‏شد تا جنگ جديدى را با معاويه آغاز كند، در صبحگاه روز نوزدهم ماه مبارك رمضان در سال 40 هجرى توسط شقى‏ترين انسانها، عبد الرحمان بن ملجم مرادى مجروح شد.



بنا به نقل ابن سعد، سه نفر از خوارج با نامهاى عبد الرحمان بن ملجم، برك بن عبد الله تميمى و عمرو بن بكير تميمى، در مكه با يكديگر قرار گذاشتند تا امام على (ع) ، معاويه و عمرو بن عاص را به قتل برسانند . ابن ملجم مرادي چون به كوفه رسيد به ديدار گروهى از طايفه تيم الرباب رفت. در آنجا زنى را با نام قطام بنت‏ شجنة بن عدى‏ ديد كه پدر و برادرش در نهروان كشته شده بود ند. ابن ملجم دلباخته روي فريبنده او گشت و از او خواستگارى كرد. قطام مهر خويش را مبلغ هنگفتي دينار و قتل امام على (ع) قرار داد. ابن ملجم هم كه به همين دليل به كوفه آمده بود از اين پيشنهاد وي استقبال كرد . وي پس از چندى ، شمشير خويش را به زهر آلوده ساخت و با همان شمشمير آخته زهر آلود ، ضربتى برفرق امام وارد كرد كه به دليل عميق بودن زخم و سمى بودن شمشير، امام را به شهادت رساند. گفته شده كه ابن ملجم آن شب را در خانه اشعث‏بن قيس بوده است. روايات متعددى حكايت از آن دارد كه امام در مدخل ورودى مسجد مورد حمله ابن ملجم واقع شده است. در نقلهاى ديگرى آمده است كه امام در حال بيدار كردن مردم براى نماز بود كه مورد حمله قرار گرفت. اما روايات مشهور در اين مورد بيانگر اين مطلب اند كه هنگام حمله ابن ملجم ، امام مشغول نماز و در حال سجود بوده است. بسياري از روايات نيز در باره حال روحي امام ع در شب قبل از ضربت خوردن مطالب بسياري را بازگو كرده اند . انتصاب رضاخان ميرپنج به نخست وزيري توسط احمد شاه قاجار :

در سوم اسفند 1299 ه ش رضا خان مير پنج كه فر ماندهي يك يگان قزاق در قزوين را داشت ، طبق برنامه اي از پيش تنظيم شده تهران را اشغال كرد و طي كودتايي مرموز از احمد شاه براي سيد ضياء الدين طباطبايي ، مدير روزنامه رعد فرمان نخست وزيري گرفت . احمد شاه به وي لقب سردار سپه داده و فر ماندهي لشگر قزاق نيز به رضا خان واگذار شد . وي پس از چندي به مقام وزارت جنگ رسيد . بدين ترتيب رضاخان كه به وسيله انگليسي ها روي كار آمده بود به تدريج به محكم كردن موضع خود پرداخت و با تشكيل ارتش منظم و قلع و قمع مخالفان زمينه اقتدار و آغاز سلطت خود را فراهم آورد . احمد شاه قاجار در چنين روزي در سال 1302 ه ش رضا خان را به رياست الوزرايي خود منصوب كرد و خود پس از چندي عازم اروپا گشت . عوامل رضاخان پس از خروج او ، هياهوي بسيار درباره جمهوري رضاخاني راه انداختند. البته طرح جمهوري رضاخاني بعدها با شكست روبرو شد . اما سرانجام نمايندگان مجلس فرمايشي در روز نهم آبان 1304 ماده واحده اي را مطرح كردند كه به موجب آن احمد شاه از سلطنت خلع مي شد . با انقراض‌ سلسله‌ قاجاريه‌ در سال ‌1304 شمسي‌ با اكثريت‌ 80 رأي‌ موافق‌ دربرابر 5 راي‌ مخالف‌ توسط‌ مجلس‌ پنجم‌ شوراي‌ ملي‌، و به‌ تبع‌ به‌ وجود آمدن‌ مجلس‌ مؤسسان‌ ، به‌ نسبت‌ 2 برابر عده‌ نمايندگان ، ‌‌ حكومت‌ موقت‌ به‌رضاخان‌ مير پنج‌ سپرده شد . مجلس‌ موسسان در جلسه ‌21 آذر 1304 برابر 12 دسامبر 1925 بااكثريت‌ 257 نفر از 260 نفر عده‌ حاضر درجلسه‌، طي‌ ماده‌ واحده‌اي‌ اصول‌ سه‌گانه‌ 38 و37 و 36 متمم‌ قانون‌ اساسي‌ را تغيير داده‌ واصلاح‌ نمود كه‌ مطابق‌ آن‌ اصول‌ سلطنت ‌مشروطه‌ ايران‌ به‌ شخص‌ رضاخان‌ واگذار شد.پس ازآنكه رضاخان سردارسپه پايه هاي قدرت خويش را برجنازه آخرين پادشاه قاجاراستوارساخت ، برخي روشنفكران پيرامون وي به فراهم آوردن مصالح انتقال قانوني سلطنت و حقانيت بخشيدن به آن پرداختند. بازگشت‌ به‌ قدرت‌ مطلقه‌ شاه‌ ، ظهور ارتش‌ به‌ عنوان‌ نيروي‌ غايب ، سياست‌ مركزيت‌ و سركوب‌ عشاير وساير اقليت‌ها و قوميت‌ها‌ ، پياده‌ كردن‌ سياست‌ تجدد طلبي‌ ، سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ و مالي‌ ناهمگون شامل اجراي‌ سياست‌ اقتصاد‌ ارشادي دولتي و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ عمراني‌ و تخصيص‌ وجوه‌ هنگفت‌ به‌ آنها ، يكسان‌سازي‌ اجباري‌ و منفي‌ تمام‌ اقليتها و قوميتهاي‌ داخل‌ ايران‌ ازطريق‌ تقسيمات‌ كشوري‌ طبق‌ قانون‌ 16 آبان‌1316 و تبديل‌ تواريخ‌ هجري‌ قمري‌ ونامهاي‌ تركي‌ بروج‌ 12 گانه‌ به‌ تقويم‌ شمسي‌ و نام‌هاي‌ ايراني‌ در تاريخ‌ سه‌ شنبه‌ 11 فروردين‌1304 كه‌ طبق‌ آن‌ ترتيب‌ سال‌ شماري‌ ختاء واويغور منسوخ‌ شد ، از جمله اقدامات رضا خان در دوره حكومتش بر ايران بود .



افتتاح فرستنده امواج كوتاه در ايران :

در چنين روزي در سال 1309 ه ش براي نخستين بار در كشورفرستنده امواج كوتاه راه اندازي شد .راه اندازي فرستنده هاي امواج كوتاه خود مقدمه اي بر تاسيس راديو در ايران بود .



افتتاح سد كرج :



برخلاف اغلب شهرهاي بزرگ دنيا، تهران در كنار رودخانه بنا نشده است، به همين دليل بخشي از آب مورد نياز اين شهر با يد از نقاط دور دست و رودخانه هاي اطراف تامين و منتقل گردد. تا سالها قبل ، آب شهر تهران از رشته قنات هاي متصل تامين مي شد. به همين مناسبت در دهه سي شمسي عمليات احداث كانال انتقال آب رودخانه كرج به تهران آغاز شد. اين كانال كه آب را از روستاي بيلقان كرج به جمشيد آباد تهران منتقل مي نمود ، طي چهار سال احداث گرديد و با توجه به اينكه بيست كيلومتر از اين كانال سرپوشيده و بقيه رو باز بود لذا احتمال آلودگي و تلف آب وجود داشت. همچنين قبل از سال 1340 ه ش به منظور مهار بارشهاي آسماني ، مطالعات ساخت سد كرج در شمال غربي تهران (از آبگير خرسنگ كوه) ، در جاده كرج به چالوس نزديك به روستاي واريان آغاز گرديد. ساختن اين سد در چنين روزي در سال 1340 پايان يافت و بهره برداري از آن آغاز شد.



حضور مبارزان فلسطيني در همايش تهران :

در چنين روزي در سال 1370 ه ش معارضان فلسطيني در همايش حمايت از انتفاضه اسلامي مردم فلسطين در تهران حضور يافتند . در اين روز بر ا تفاق گروههاي ده گانه فلسطيني به منظور آزاد سازي قدس شريف تاكيد شد . نخست وزيري دكتر متين دفتري :

در چنين روزي در سال 1318 ه ش رضاخان، دكتر احمد متين دفتري را به نخست وزيري خود برگزيد . دكتر متين دفتري در زمينه مسايل حقوقي مطالعات فراواني داشت و خود تحصيل كرده حقوق از فرنگ بود . وي در اين زمينه صاحب تاليفاتي نيزاست . متين دفتري سالها بعد به عنوان نماينده مجلس و سناتورانتصابي در سياست و تاريخ ايران نقش ايفا كرد . از او در حوزه آيين دادرسي مدني اثر به همين نام به چاپ رسيده است كه در نوع خود يكي از آثار بي نظير در اين زمينه است .



در گذشت ابوالقاسم حالت شاعر طنز پرداز :

ابوالقاسم حالت , از مشهورترين شاعران طنزپردازمعاصر در سال 1298 شمسي در تهران به دنيا آمد .وي از دوران كودكي به ادبيات فارسي علاقه فراواني داشت و به شعر سرودن عشق مي ورزيد . او از 16 سالگي سرودن شعر را آغاز كرد و به تدريج به انجمن هاي ادبي راه يافت . از سال 1317 با هفته نامه فكاهي "توفيق " - يكي از نشريات فكاهي موفق كشور - همكاري خود را آغاز كرد . وي اشعار طنز زيبايي مي سرود و در نشريه طنز "گل آقا" به "خروس لاري" تخلص مي كرد . حالت در سال 1327 به روابط عمومي شركت نفت در آبادان منتقل شد و مسئوليت انتشار هفته نامه اخبار هفته ارگان روابط عمومي را پذيرفت . وي مدتي نيز مدير مجله صنعت نفت و رييس اداره روابط مطبوعاتي شركت ملي نفت ايران بود. ابوالقاسم حالت به زبان هاي انگليسي , فرانسه و عربي تلسط كافي داشت و از هر يك از آنها آثاري را به فارسي برگردانيده است . حالت در سوم آبان 71 در تهران دار فاني را وداع گفت .

هلاكت چند صهيونيست به دست گردانهاي القسام :



درچنين روزي درسال 1993 ميلادي گـردانهاي القسام ، استواريهود روك و گروهبان ايلان لوي را درشهـرك صهيـونيسـت نشيـن خان يونس دستگير و پس از خلع سلاح ، آنها را اعدام كردند .





روز اخراج تايوان از سازمان ملل :







درچنين روزي درسال 1971 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد راي به اخراج تايوان داد . همچنين دراين اجماع ، كشورهاي عضو سازمان ملل متحد حاكميت سرزميني چين را پذيرفتند . تايوان مجموعه جزايري درشرق آسياست كه درطرفين مدارراس السرطان به وسعت 35961 كيلومتر مربع واقع شده است . بخش بزرگي از آن پوشيده از كوههاي آتشفشاني است . مردم آن از نژاد زرد واكثرا پيرو دين بودا هستند و به زبان چيني تكلم مي كنند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . اين كشور پس از جنگ هاي فراوان با كمونيست ها در سال 1949 ميلادي توسط ژنرال چيانكا يچك به نام چين ملي در مقابل چين كمونيست ( جمهوري خلق ) به وجود آمد.پايتخت آن تابپه است . از شهر هاي مهم آن مي توان به كائو شونگ ، بندر تاينان و تايچونگ اشاره كرد . تايوان در سال 1945 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد و در سال 1971 همزمان با پذيرش جمهوري خلق چين از سازمان ملل متحد اخراج شد . واحد پول آن دلار ايوان است .



اعدام به خاطر گزارش نكردن كسوف :





در چنين روزي در سال 2137 قبل از ميلاد ، منجمان سلطنتي چين بنامهاي "هو" و" هسي " پس از آنكه نتوانسته بودند يك كسوف را كه منجر به وحشت گسترده مردم اين كشور شده بود، پيش بيني كنند ، به اعدام محكوم شدند .



پيروزي انگلستان در جنگ آجينكورت :

در چنين روزي در سال 1415 ميلادي انگلستان در جنگ آجينكورت عليه فرانسه پيروز شد .

جنگ هاي معروف به صد ساله با احتساب ايام آتش بس بيش از يكصد سال به طول انجاميد .ماجرا بدين قرار بود كه چون خاندان كاپه سين بدون وارث ذكور در گذشتند ، سلسله والوا روي كار آمد و ادوارد سوم پادشاه انگلستان به اين امر اعتراض كرد زيرا پادشاهي را حق خود مي دانست . هنگا مي كه فرانسويان ا دعاي او را رد كردند كار به جنگ كشيد . جنگ هاي صد ساله در زمان پنج پادشاه فرانسه دوام داشت . گاهي انگليسي ها و گاهي فرانسوي ها در آن پيروز مي شدند . نزديك به شش هزار فرانسوي در جنگ آجينكورت كه بخشي از جنگهاي صد ساله بود ، كشته شدند در حالي كه اين رقم در مورد انگليسي كمتر از چهار صد نفر بود .



پادشاهي جرج سوم :

در چنين روزي در سال 1760 ميلادي جرج سوم در انگلستان پس از مرگ پدربزرگش ، جرج دوم ، زمام امور را در دست گرفت .



به قدرت رسيدن بلشويك ها :





در چنين روزي در سال 1917 ميلادي بلشويك هاي كمونيست تحت اوامر ولاديمير ايليچ لنين قدرت را دردست گرفتند .

انقلاب معروف به اكتبر روسيه درچنين روزي در سال 1917با كمك سازمان انقلابي لنين و حزب او يعني بلشويكها به پيروزي رسيد و توانست با سرنگوني حكومت كرنسكي ديكتاتوري پرولتاريا را حاكم كند . البته لنين نتوانست و نخواست پس از پيروزي حزبش وعده هايش را عملي سازد لذ ا مدت كوتاهي پس از انقلاب سركوب احزاب مخالف آغاز شد . تروتسكي كه در اين زمان عضو كميته نظامي انقلاب بود ، به مناسبت سركوب يكي از اين احزاب چنين گفت: تا كمتر از يك ماه ديگر خشونت به پيروي از انقلابيان بزرگ فرانسه اشكال بسيار شديدي پيدا خواهد كرد. نه تنها زندان بلكه گيوتين نيز براي دشمنان ما آماده كار خواهد بود. سپس سازمان «چكا» به منظور مقابله با ضد انقلاب از كميته نظامي انقلاب به وجود آمد. پس از چند سال بلشويكها تنها حزب باقيمانده در شوروي بودند. در دهمين كنگره حزب كمونيست لنين خطاب به جبهه كارگران مخالف كه از اعضاي خود حزب كمونيست بودند گفت: ما وقت زيادي صرف بحث كرده‌ايم و من مي‌گويم حالا بحث با تفنگ خيلي بهتر از بحث با نظريات جبهه مخالف است. حذف احزاب توسط يكديگر و انهدام جمهوري وهمچنين حذف احزاب توسط حزب قدرتمندتر و استقرار نظامي تك‌حزبي تراژدي اي بود كه در روسيه لنينيستي اتفاق افتاد .



بر خورد كشتي كانادايي با صخره ها :

در چنين روزي در سال 1918 ميلادي يك كشتي بخاري كانادايي با عنوان ملكه سوفيا با سواحل آلاسكا بر خورد كرد . دراين حادثه نزديك به چهارصد نفر از مردم اين كشور جان خود را ازدست دادند .



پايان جنگ كره :





در چنين روزي در سال 1951 ميلادي مذاكرات مداوم صلح بعد از 63 روز در باره جنگ كره به نتيجه رسيد .

سه سال پس از آزادي كره از استعمار ژاپن كه به مدت 36 سال به طول انجاميد كشور كره به آنچه كه امروزه تحت عنوان كره شمالي و كره جنوبي منسوب است تقسيم شد. تجزيه كره به دو بخش شمالي و جنوبي در سال 1948 به وقوع پيوست. جنگ كره كه از آن تحت عنوان جنگ داخلي كره نام برده مي شود، به طور جدي باعث جدايي كامل اين دو بخش از يكديگر شد. كره جنوبي پس از آن شروع به طرح ريزيهاي اقتصادي جهت توسعة كشور و از بين بردن خرابيهاي ناشي از جنگ دو كره نمود. اما كره شمالي به دليل اتخاذ بر خي سياست هاي انحصار گرايانه در يد دولت همچنان از توسعه اقتصادي به دور ماند .



اعطاي جايزه نوبل ادبي به اشتاين بك :





در چنين روزي در سال 1962 ميلادي جان اشتاين بك نويسنده آمريكايي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد . اشتاين بك در سال هزار و نهصد و دو در كاليفرنيا متولد شد و در آن ناحيه بزرگ شد . وي در دانشگاه استانفورد تحصيل كرد. او در جواني و نوجواني خود به انواع كار ها مشغول شد ولي هيچ كدام نتوانستند روح بزرگ او را اقناع كنند . وي پس از آن بود كه به نويسندگي روي آورد . اشتاين بك در سال 1947 ميلادي به عضويت فرهنگستان هنر و ادبيات آمريكا در آمد . بهترين آثار او مرواريد و شرق عدن نام دارند . موش ها و آدم ها ، خوشه هاي خشم ، ماه پنهان است و اتوبوس سرگردان از مهمترين آثار اين نويسنده بزرگ هستند . وي در سال 1968 بدرود حيات گفت .



اعزام نيروي نظامي به عربستان :







درچنين روزي درسال 1990 ميلادي ديك چني وزيردفاع وقت آمريكا اعلام كرد كه پنتاگون قصد دارد بيش ازيكصد هزار نيروي نظامي را در چند سال آينده به عربستان سعودي گسيل دارد .



پيدايش يك كردوكوديل باستاني :

درچنين روزي درسال 2001 ميلادي برخي ازباستانشناسان درمنطقه گودفواي نيجر، بقاياي يك كروكوديل دوران ژوراسيك را اززيرخاك درآوردند . اين كروكوديل بيش از 110 ميليون سال پيش زندگي مي كرد . قد و بلندي اين حيوان عظيم الجثه چهل پا و وزن آن حدود هشت تن بود .

تولد توماس بابينگتون ماكولي :

بابينگتون شاعر آمريكايي و تاريخ نگار در چنين روزي در سال 1800 ميلادي به دنيا آمد . "اروي "و" ناس باي" عناوين مهمترين آثار ادبي اويند .



تولد يوهان اشتراوس :



اشتراوس آهنگساز بر جسته اطريشي در چنين روزي در سال 1825 ميلادي به دنيا آمد . پدرش كه همنام فرزند بود ، نوازنده و آهنگساز زبر دستي به شمار مي آمد . پس از پايان دانش آموزي به سال 1844 ميلادي اركستري بوجود آورد . از آن پس به ساختن والس و كنسرت پرداخت . اشتراوس بيش از 400 والس ساخت كه بر خي از آنها بسيار معروف است . او والس را از شكل نخستين آن بيرون آورد . اشتراوس چندي نيز سفري به پاريس ، لندن ، برلن و پترزبورگ كرد . او در جهان موسيقي بنام سلطان والس مشهور است . از والس هاي او مي توان به دانوب آبي ، شب پره و پادشاه والتزاشاره كرد .



تولد جرج بيزه :





بيزه آهنگساز توانمند فرانسوي در چنين روزي در سال 1838 ميلادي متولد شد . "كارمن" عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .

تولد مكتشف قطب شمال :

در چنين روزي در سال 1888 ميلادي ريچارد بيرد ، كاشف قطب شمال ديده به جهان گشود .



تولد گلب يوسپنسكي :

يوسپنسكي نويسنده روس در چنين روزي در سال 1843 ميلادي به دنيا آمد . " قدرت خاك" عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد هنري نوريس راشل :

راشل ستاره شناس آمريكايي در چنين روزي در سال 1877 ميلادي متولد شد . "دياگرام راشل "عنوان مهمترين اثر علمي اوست .



تولد پابلو پيكاسو :





پيكاسوهنرمند ونقاش اسپانيايي درچنين روزي درسال 1881 ميلادي درمالاگاي اسپانيا به دنيا آمد . وي را بزرگترين نقاش نو آورمعاصرجهان نام نهاده اند . او واضع مكتب كوبيسم درنقاشي است و پس ازاونگاه نقاشان به مساله فرم ومحتوا دگرگون شد . وي درابتدا يك نقاش كلاسيك بود كه مهمترين آثارآن دوره وي تابلوهاي زن در لباس سپيد وعشاق نام دارد . پيكاسودرسالهاي 1906 تا 1910 ميلادي به همراه ژرژ براك زمينه مكتب كوبيسم را فراهم كرد و نخستين كسي بود كه كاغذهاي چاپ شده وسنجاق و ميخ را با نقاشي هايش آميخت (كولاژ) . پيكاسو پس از سال 1918 دوباره به سوي اشكال طبيعي روي آورد . كوبيسم پيكاسو دو مرحله داشت ، كوبيسم تحليلي و كوبيسم توصيفي .

در مكتبي كه پيكاسو بر آن صحه نهاده بود ، زمان در فرم از بين مي رود و فرم جايگزين موضوع مي گردد . در واقع آثار او در يك مرحله ازسوژه به ابژه ميل مي كنند . سه رقاص و گرنيكا عنوان مهمترين آثار بصري اويند .



تولد ادواردو باريوس :

باريوس رمان نويس شيليايي در چنين روزي در سال 1884 ميلادي ديده به جهان گشود . "پسر عاشق احمق " عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .



تولد آن تايلر :

تايلر نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1941 ميلادي متولد شد ." توريست تصادفي" عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



درگذشت جفري شوسر :

شوسر نويسنده انگليسي در چنين روزي در سال 1400 ميلادي دارفاني را وداع گفت . وي مهمترين شاعر انگليسي زبان قبل از شسكپيراست . كتاب داستانهاي كانتر بري يكي از مهمترين كتاب هاي داستاني وي در ادبيات انگليسي است . او همچنين در دوارن خود به كارهاي سياسي روي آورد در اين حوزه در بخش هاي مختلف ي چون ديپلمات و سفير مشغول به كار شد .



درگذشت مري مك كارتي :