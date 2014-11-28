دلایل کمبود پرستار در کشور/ مهاجرت سالانه هزار پرستار ایرانی

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به توسعه علم پزشکی و ظهور بیماریهای نوپدید و همچنین ورود تکنولوژیهای جدید پزشکی به همراه ارتقای دانش سلامت مردم، باعث شده تا پرستاری در دنیا نیز به سمت تخصصی و فوق تخصصی پیش برود.

وی، علت تخصصی شدن پرستاری را، ارائه خدمات کیفی تر به مردم و بیماران عنوان کرد و گفت: متاسفانه بر عکس دنیا، در کشور ما، شاهد یک عقبگرد ۳۳ ساله در حوزه پرستاری هستیم و این موضوع نشات گرفته از نگاه پزشک سالارانه حاکم بر وزارت بهداشت است.

دبیرکل خانه پرستار به ماجرای احیای کاردانی پرستاری و تربیت پرستار یک ساله اشاره کرد و ادامه داد: معاون آموزشی وزارت بهداشت به کمبود ۸۰ هزار پرستار اشاره کرده و گفته است که برای تامین پرستار مورد نیاز مراکز درمانی کشور، می خواهیم کاردانی پرستاری و پرستاری یک ساله را احیا کنیم. در حالی که موضوع کاردانی پرستاری مربوط به سال ۱۳۶۱ بود که آن زمان تنها ۲۵ دانشکده پرستاری در کشور داشتیم.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۸۰ دانشکده پرستاری در کشور وجود دارد، تاکید کرد: مسئولان وزارت بهداشت فکر می کنند که علت کمبود پرستار، کمی است. در حالیکه مشکل کمبود پرستار، نشات گرفته از سیاست های نادرست و اشتباه وزارت بهداشت است و تفکرات پزشک سالارانه ای که در نگه داشت و جذب پرستار مشکل دارد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری اظهارداشت: وضعیت پرستاری به قدری آشفته و به هم ریخته است که پرستار با ۱۴ سال سابقه کار، ترک شغل می کند و دیگر نمی خواهد کار پرستاری انجام دهد.

شریفی مقدم با اعلام اینکه در سال بیش از ۱۰۰۰ پرستار ایرانی به کشورهای ترکیه، حاشیه خلیج فارس، کانادا و... مهاجرت می کنند، افزود: چون جذابیت های پرستاری در آن سوی آبها بیشتر است، شاهد ترک وطن هستیم.

دبیرکل خانه پرستارهمچنین به تغییر شغل پرستاری و ترک پرستاری و خانه نشینی اشاره کرد و گفت: آن تعداد هم که کار پرستاری می کنند، انگیزه کافی برای ادامه کار ندارند.

وی با بیان این مطب که کمبود پرستار ناشی از نبود افزایش جذابیت های پرستاری است، ادامه داد: پرستاری در دنیا رتبه سوم مشاغل درآمدزا را دارد. در حالیکه ما تازه به فکر احیای کاردانی پرستاری و همچنین پرستار یک ساله و ۶ ماهه هستیم.

شریفی مقدم، سیاست های نادرست در حوزه پرستاری را موجب تضعیف پرستاری دانست و افزود: دود این قبیل تصمیمات به چشم مردم می رود.

وی تاکید کرد: وزارت بهداشت می خواهد با جذب پرستاران کم سواد، از موقعیت پاسخگویی به مطالبات آنها فرار کند.

شریفی مقدم با اشاره به سکوت مسئولان نظام پرستاری در مقابل این قبیل تصمیمات وزارت بهداشت، گفت: جامعه پرستاری هرگز اجازه نخواهد داد که چنین برخوردهایی با آنها صورت بگیرد.