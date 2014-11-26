به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تأکید براینکه ملت و مسئولان ایران با استقامت و صبوری مراحل مختلف مذاکرات هسته ای را پشت سر گذاشتند و همزمان غربی ها در هر گام رو به جلو زیاده خواهی جدیدی مطرح کردند، گفت: نگاه زورگویانه غرب بویژه آمریکا در تمام مراحل و مسیر مذاکرات وجود داشته است؛ چنانکه در برخی مراحل می گفتند ۵۰۰ سانتریفیوژ داشته باشید بعد می گفتند هزار یا دو هزار سانتریفیوژ داشته باشید و متأسفانه برخی ها در داخل نیز با این زورگویی غربی ها همراه می شدند که این اشتباه بزرگی است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه کشور ایران مانند تمام کشورهای در حال توسعه به انواع مختلف انرژی نیاز دارد و البته دستیابی به این انرژی زمان بر است افزود: ایران در مسیر توسعه است و در این مسیر به طور فزاينده‌اي به انرژی برق نیاز دارد و از اين رهگذر نيازمند بكارگيري همه امكانات از جمله انرژي هسته‌اي است و این نیاز واقعی را نباید انکار کرد و گول حرف های ساده اندیشان را خورد.

رئیس قوه قضاییه افزود: عقب نشینی از حقوق هسته ای ملت در واقع عقب نشینی از عزت و استقلال ملت ایران است و کاستن از تعداد سانتریفیوژها در واقع تنها یک عقب نشینی مادی نیست بلکه آثار معنوی زیادی دارد که مربوط به عزت، بزرگی، استقلال و خودباوري ملت ایران می‌شود.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: پذيرش زياده‌خواهي غربي‌ها در واقع لگدمال کردن عزت یک ملت و زدودن خودباوری آنان است و مثل این می ماند که کشوری بیگانه بخواهد چندکیلومتر مربع از خاک یک کشور را اشغال کند و عده ای در داخل آن کشور بگویند که چندکیلومتر در مقابل میلیونها كيلومتر مربع که مسئله ای نیست پس بهتر است آن چندکیلومتر را بدهیم تا بروند در حالی که طرح چنین مسئله ای به هم ریختن هویت و استقلال ملت و زدودن روح خودباوري او است و کمتر انسان آزاده‌اي آن را می پذیرد.

رئیس دستگاه قضا با قدردانی از تیم مذاکره کننده که مذاکرات را تا این مرحله رسانده و رئيس جمهور كه بر اين مسائل نظارت مي‌كند افزود: از این پس نیز مراحل دشواری در مذاکرات در پیش است که این مراحل نیز ان‌شاءالله با ایستادگی ملت و مدیریت مسئولان طی خواهد شد و ملت ایران با عزت و اقتدار بیش از پیش به سمت استقلال و پیشرفت گام خواهد برداشت.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته ایستادگی و مقاومت منافاتی با تعامل و گفتگوي منطقي و مدیریت صحنه مذاکرات و حتي انعطاف در برخي امور ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: تولید سوخت برای تأمين انرژی هسته ای مسئله مهمی است چرا که ما را از دیگران بی نیاز می‌کند و مانع از این می شود که قدرت های بزرگ هر زمان خواستند به ما سوخت بدهند و هر وقت اراده کرده اند سوخت راکتورهای ما را قطع کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرا رسیدن هفته بسیج به بسیجیان و مردم ایران با تأکید براینکه بسیج، صرفاً سازمانی به مانند سازمانهای دیگر نیست گفت: تأسیس بسیج که نهادی نوپا بود و اکنون شجره ای طیبه شده است در واقع بسط و گسترش تفکر اعتماد به مردم و به میدان آوردن آنان است که به خوبی از سوی حضرت امام (ره) مطرح شد.



رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: بسیج در واقع اعتماد به توده های مردم است که در هر زمان و مکان به خوبی جواب می دهد و این نگاه جهادی را می توان به خوبی در جهت رسیدن به اهداف نظام گسترش داد؛ کما اینکه اکنون نیز در کشور عراق به کمک همین توده های مردمی و به رهبری مرجعیت، جریان تکفیری و خشونت بار داعش که غربی ها مدعی بودند چند سال طول می کشد بر آن غلبه کنند؛ رو به اضمحلال است.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: نگاه بسیجی نگاهي اعتقادی و جهادی است و در دفاع مقدس به خوبی بروز یافت و در بحث اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها نیز مي‌تواند به عنوان راهكاري مناسب عمل كند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برگزاری همایش «کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام» در قم از سوی روحانیت و مرجعیت، برگزاری این همایش را بسیار مناسب دانست و گفت: همچنان که در میدان جنگ و در عمل، با تفکر خشونت بار داعشی مقابله می شود باید به صورت نظری نیز با چنین جریان هایی مقابله شود تا ریشه چنین تفکراتی خشکانده شود.

آیت الله آملی لاریجانی اسلام را دین فطرت، عقلانيت و منطق توصیف کرد و با انتقاد از تلاش غربی ها در گسترش « اسلام هراسی» افزود: نگاه و تفکر تکفیری، نگاه ساخته و پرورش یافته غرب است؛ تا چهره اسلام واقعی را که چهره ای متین و منطقی است با اعمال خشونت بار در مقابل دیدگاه جهانیان تخریب کنند.

رئیس دستگاه قضا حمایت غرب از تروریست ها در سوریه را موجب تقویت این جریان و نمونه ای از حمایت های غربی از جریان اسلام هراسانه برشمرد و گفت: علمای جهان اسلام اعم از شیعه و سنی باید تلاش کنند که چهره واقعی اسلام را به جهانیان نشان دهند و اعلام کنند که عملکرد و اندیشه جریانهای تکفیری موجب وهن اسلام است واین قبیل خشونت ها ربطی به اسلام ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کردند درحمایت از جریان مقاومت نگاه مذهبی ندارد و هدفش حمایت از اسلام واقعی و راستین و پيشبرد اهداف متعالي اسلام است و این تفکر باید در جوامع مسلمان تقویت شود که هرگاه دشمن مشترکی جهان اسلام را تهدید کرد همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی در مقابلش بایستند.

رئیس قوه قضاییه «شیعه هراسی» را بخش دیگری از توطئه غرب برای تفرقه افکنی در جهان اسلام و مقابله با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: کشورهای شیعه و جمهوری اسلامی ایران به همان مقدار که پشتیبان و خواهان کمک به حزب الله است به حماس نیز کمک می کنند چرا که هدف سربلندی و اقتدار اسلام و دفاع از هويت اسلامي در مقابل دشمنان است.

در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی درباره پیش نویس سیاست های حقوقی ـ قضایی حاکم بر برنامه توسعه ششم کشور ادامه یافت.