به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دومین همایش بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی پناهندگان افغانستان در قم اظهار داشت: دومین همایش بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی پناهندگان افغانستان با حضور روحانیون، نویسندگان و مبلغین نخبه افغانستانی از شراسر کشور و همچنین مسئولان استانی و کشوری؛ روز پنجشنبه ۶ آذرماه در سالن همایش اردوگاه یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بر مسئله فرهنگ تاکید ویژه‌ای داشتند و امسال را نیز به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردند، افزود: از آنجا که شهر مقدس قم، شهری فرهنگی و مذهبی و به عنوان‌ ام القرای جهان اسلام شناخته شده است، تصمیم گرفته شد این همایش را که رویکردی فرهنگی دارد برگزار کنیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم با اشاره به دیدار اعضای کانون دفا‌تر کفالت با آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، گفت: در این دیدار موضوع برگزاری همایش مطرح شد و ایشان بر رفع مشکلات اتباع خارجی و توجه به مسائل فرهنگی آنان تاکید داشته و سفارش کردند تا آنجا که ممکن است و از نظر قانونی مشکلی ایجاد نمی‌کند، مشکلات اتباع خارجی حل و فصل شود.

وی عنوان کرد: در دومین همایش بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی پناهندگان افغانستان که در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود؛ مشکلات مختلف اجتماعی و فرهنگی اتباع افغانستانی و همچنین مشکلات پناهندگی اتباع خارجی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

شیرمحمدی با اشاره به سخنرانان این همایش بیان داشت: در این همایش آیت الله اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه، حجت الاسلام صالحی منش استاندار قم، داناپالا نماینده کمیساریا عالی پناهندگان سازمان ملل و همچنین دکتر کاظمی مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور به سخنرانی خواهد پرداخت.

تشکیل سه کارگروه تخصصی

وی اضافه کرد: در نویت عصر این همایش نیز، سه کارگروه تخصصی به ریاست معاونین مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور و با هدف واکاوی و بررسی مشکلات اتباع خارجی، بخصوص در بحث ساماندهی آنها برگزار می‌شود که امیدواریم شاهد نتایج خوبی باشیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم همچنین عنوان کرد: در این کارگروه‌ها نه تنها مشکلات اتباع خارجی در قم؛ بلکه مشکلات و معضلات اتباع خارجی در سایر استان‌های کشور نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: برای برپایی این همایش از دو ماه پیش تاکنون جلسات مختلفی با نهاد‌های مرتبط برگزار کردیم که مهم‌ترین آن‌ها برگزاری جلسات هم اندبیشی با طلاب خارجی جامعه المصطفی العالمیه بوده که در این نشست‌ها مشکلات فرهنگی و اجتماعی حضور اتباع خارجی در کشور و شهر مقدس قم استخراج شد.

وی همچنین با بیان اینکه برای برگزاری این همایش فراخوان مقاله‌ای هم اعلام شد افزود: تاکنون ۴۰ مقاله علمی به دبیرخانه همایش رسیده که بنا بر تقاضای مکرر محققین و طلاب کشور افغانستان مهلت ارسال مقالات تا ۲۰ آذرماه ۹۳ تمدید شد که بعد از داوری آثار رسیده، طی مراسمی از مقالات بر‌تر تجلیل بعمل خواهد آمد.

شیرمحمدی در ادامه در پاسخ به این سئوال که هم اکنون مهم‌ترین مشکلی که اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم با آن مواجه است چیست، عنوان کرد: در حال حاضر مشکلی که بیشترین فراوانی را داشته و افراد در مراجعه خود به این اداره آن را مطرح می‌کنند، مشکلات ازدواج ایرانی‌ها با اتباع خارجی است که این امر از نظر قانونی جرم تلقی می‌شود.

اتباع خارجی فاقد مجوز مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کنند

وی افزود: بر اساس قانون از سال ۸۵ هیچ مورد ازدواج ایرانی‌ها با اتباع خارجی به صورت رسمی ثبت نمی‌شود و همین امر منجر به بروز بسیاری از مشکلات شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تولد فرزندان بی‌هویت اشاره کرد که شهروندان باید در این خصوص دقت لازم را داشته باشند و از ازدواج با اتباع خارجی خوداری کنند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، حضور اتباع خارجی غیرمجاز در قم را یکی دیگر از مشکلات اساسی اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم دانست و عنوان کرد: حضور اتباع خارجی غیرمجاز در قم معضلات اجتماعی و فرهنگی بسیاری را در پی خواهد داشت و زمینه بروز ناهنجاری‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

شیرمحمدی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرمایان برای آنکه هزینه کمتری به کارگر دهند؛ اتباع خارجی غیر مجاز را به کار می‌گیرند ادامه داد: بر اساس قانون کار؛ به کارگیری اتباع غیر مجاز جرم تلقی می‌شود که در این راستا باید نظارت بر صاحبان حرفه و مشاغل مختلف که از نیروی کارگری استفاده می‌کنند را تشدید کرد، تا این افراد اتباع غیر مجاز را به کار نگیرند.