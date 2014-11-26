ایـجاد شـهر کتـاب نیـاز مهـم توسـعه فرهنـگی قشـم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملانوری با بیان این مطلب در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بزرگ کتاب در سالن نمایشگاه های بین المللی قشم، گفت: این جزیره با داشتن بیش از ۱۵ هزار دانشجو و استراتژی دولت تدبیر و امید به آینده مناطق آزاد، به ایجاد مکانی به عنوان شهر کتاب نیاز دارد.

وی افزود: اگر قشم بخواهد به جایگاه حقیقی اش در سند چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴ برسد راهی جز تقویت بخش های مختلف فرهنگی و سرمایه گذرای در آن ندارد و امروز متاسفانه سرانه مطالعه ایرانیان علیرغم انتشار سالانه حدود ۶۰ هزار عنوان کتاب، بسیار پایین و ناچیز است.

وی تاکید کرد: اگر قرار باشد مفهموم مظلومیت تجسم شود بطور حتم به کتاب می رسیم و این حقیقت تلخ را می توان در میزان پایین تیراژ بهترین عنوان های منتشر شده کتاب، درک کرد.

ملانوری با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه بزرگ کتاب در قشم با ۲۲ هزار عنوان از ۴۵۰ ناشر گفت: در این نمایشگاه کتاب های علمی، تاریخی، ادبیات، فرهنگ قرآنی و دینی، سیاسی و بخش کودک و نوجوان عرضه می شود.

به گفته وی، بخش کتاب های داخلی این نمایشگاه با هشت هزار عنوان ویژه بزرگسالان و بخش کتاب های خارجی نیز براساس نیاز دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فعال در منطقه آزاد قشم با ۸ هزار عنوان به علاقمندان عرضه می شود.

اولین نمایشگاه بزرگ کتاب قشم با همکاری سازمان منطقه آزاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد گسترش فرهنگ و هنر قشم و کانون هنر قشم به مدت ۱۰ روز از چهارم تا ۱۴ آذر ماه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ۱۷ تا ۲۱ در سالن نمایشگاه های بین المللی قشم، پذیرای دوستدران کتاب است.